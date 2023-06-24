Кожен може зіткнутися з такою проблемою, як жовті плями на матраці від дорослої людини, дитини чи тварини. Вивести їх нелегко, але можливо, якщо скористатися невеличкими хитрощами. Як почистити матрац від запаху та плям сечі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як почистити матрац від запаху та плям сечі

Найкращим рішенням, якщо у вас є діти чи тварини, буде купити вологовідштовхувальний наматрацник. Його легко можна відіпрати від будь-яких забруднень. Якщо ж його немає, а конфуз уже стався, то для початку необхідно розібратися з тим, наскільки велика пляма, як глибоко проникла у тканину і як це давно сталося.

Якщо плями і запах сечі на матраці щойно з’явилися, скористайтеся нижченаведеними методами чищення. І пам’ятайте, що найпростіше впоратися зі свіжим забрудненням.

Тільки-но неприємна ситуація сталася, варто відразу зняти чохол з матраца і покласти його в пральну машинку. Далі візьміть суху серветку або рушник і промокніть пляму. Але тут важливо не тиснути на “неприємність”, щоб не погіршити проблему.

Далі, якщо у вас є спеціальні засоби для виведення плям, скористайтеся ними. Вони найкраще зможуть нейтралізувати запах та колір забруднення, адже над їхнім збалансованим складом уже попрацювали професіонали.

Але якщо їх немає, очистити матрац від запаху і сечі можна за допомогою підручних засобів. І неважливо, хто є причиною забруднення – тварина, дитина чи доросла людина. Тут підійде 9% оцет, який прибере насамперед неприємний аромат. Його потрібно розбавити зі звичайною водою у співвідношенні 1:3. Далі необхідно нанести засіб за допомогою пульверизатора на поверхню матраца.

Замість розпилювача можна взяти звичайну губку, просочити її зробленим розчином та протерти місце забруднення. Після цього необхідно одразу насухо витерти паперовими рушниками.

Також можна обробити свіжу пляму за допомогою серветок та спиртового розчину, розпорошуючи його по поверхні матраца. Або ж нанести на пляму суміш йодованої солі та лимонного соку (1:1), а через годину-дві видалити її вологою губкою.

Після однієї з цих процедур візьміть соду – вона допоможе позбутися залишків сечі на матраці. Насипте її на пляму і залиште на 15 хвилин. Далі шар соди варто обприскати спеціально приготовленою сумішшю. Змішайте 100 мл перекису водню, половину чайної ложки рідкого мила та 100 мл води. У вас вийде густа та стійка піна, яку потрібно залишити ще на дві години. Такий спосіб допоможе знебарвити пляму сечі на матраці.

Після цього промокніть місце забруднення сухими серветками і ретельно пропилососьте. Далі відправляємо матрац провітрюватись мінімум на 10 годин, до його повного висихання.

Але складніше із застарілими плямами сечі на матраці. Їх практично неможливо вивести. Тут найкраще скористатися послугами хімчистки. Але можна також намагатися зробити це підручними засобами.

Лимонна кислота

Щоб позбавити матрац запаху та плям сечі, розведіть чайну ложку лимонної кислоти у склянці проточної води та нанесіть отриману суміш на місце забруднення. Через дві години промокніть пляму сухими серветками і пропилососьте її. Лимонна кислота роз’їсть та знебарвить пляму.

Сіль та лимонний сік

Приготуйте суміш із солі та лимонного соку в пропорції 1:1, насипте її на пляму й залиште на годину. Після цього протріть це місце вологою губкою.

Перекис водню+рідке мило+сода

Змішайте 100 мл перекису водню (3%), 2 столові ложки харчової соди та 2-3 краплі рідкого мила. Все це помістіть до пульверизатора і розпорошить на пляму від сечі. Через 5 хвилин зніміть залишки вологою ганчіркою і промокніть сухим рушником.

Засоби для виведення плям hand made

Візьміть одну столову ложку води, а також стільки ж 9% оцту та змішайте з однією чайною ложкою прального порошку. Отриману суміш нанесіть на пляму на якийсь час, після чого протріть вологою губкою. Не забудьте промокнути пляму сухою серветкою або рушником.

Чого не варто робити під час чищення матраца

Очищуючи матрац від запаху і плям сечі, не варто “заливати” місце забруднення мийними засобами, активно натискати і затирати. Річ у тім, що так волога проникне ще глибше і може стати причиною появи грибка в натуральних матеріалах та іржі у пружинному блоці.

Не найкращим рішенням буде скористатися агресивними сумішами, наприклад, із хлоркою, а також кип’ятити чохол.