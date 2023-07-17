Як очистити матрац від пилу – чотири способи

Найчастіше матраци забруднюються від пилу, крові й сечі, жиру, вина, чаю чи кави. Кожна пляма унікальна за складом та способом видалення.

Факти ICTV дізнавалися, як ефективно очистити матрац від пилу та бруду.

Очищаємо матрац від пилу – ефективні способи

Оцет

Оцет потрібно змішати з водою (у рівних пропорціях) та перелити суміш у розпилювач. Ретельно перемішайте розчин та нанесіть на всю поверхню матраца.

Після цього починайте терти матрац мʼякою щіткою. Щоб закріпити результат, дочекайтесь, поки матрац повністю висохне, та пропилососьте його.

Харчова сода

Вона не лише очистить матрац від пилу, а й допоможе усунути кліщів та неприємні запахи.

Щоб очистити матрац, вам необхідно:

Протерти його вологою губкою чи мʼякою щіткою.

Розподілити невелику кількість соди по всій поверхні матраца та залишити на годину.

По закінченню часу ретельно видаліть залишки соди пилососом.

Пилосос

Щоб на поверхні матраца не накопичувався пил та інше дрібне сміття, його достатньо пилососити два рази на місяць з використанням спеціальної щітки для м’яких меблів.

Проте якщо ви полюбляєте снідати у ліжку, проводити прибирання доведеться частіше.

Часточки їжі, що застрягають у матраці, можуть стати місцем для розмноження мікробів.

За допомогою вибивачки

Вибивачка допоможе освіжити поверхню матраца.

Щоб очистити матрац від пилу, накрийте його вологим простирадлом та ретельно вибийте.

Проте такий спосіб не варто використовувати регулярно, адже вибивачка може швидко зіпсувати ортопедичний матрац.