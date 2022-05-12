Іноді запах поту буквально в’їдається в одяг і залишається на ньому навіть після прання, що може викликати дискомфорт. Як прибрати запах поту з одягу за допомогою домашніх засобів, розповімо у матеріалі.

Впоратися з неприємним запахом поту допоможе харчова сода. Додайте її до невеликої кількості звичайного порошку (буквально 90 г) і засипте у пральну машину. Якщо запах сильний, можна перед пранням замочити одяг на ніч у розчині води з содою.

Ще один спосіб вивести запах поту – використати оцет. Змішайте його з пральним засобом або залиште одяг на ніч у розчині з оцту та води (1:3). Після замочування одяг можна прати як завжди. Головне – не змішувати оцет із відбілювачем.

Не гірше запах поту вбиває і звичайне господарське мило. Добре затріть ним проблемні місця та залиште на кілька годин. Після цього одяг можна прати в машинці.

Одним із найпоширеніших способів позбутися запаху поту залишається сіль. Розчиніть столову ложку порошку в теплій воді та залийте проблемні місця на одязі. Після цього річ можна випрати звичним способом.

Якщо у вас вдома немає жодних засобів, не поспішайте викидати річ. Спробуйте прибрати запах поту за допомогою холоду. Відправте одяг у морозилку на годину, а потім виперіть.