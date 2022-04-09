Перш ніж старанно вимивати місця, де кіт ходить у туалет, необхідно розібратися, чому він не хоче ходити в лоток. Інакше всі ваші старання не будуть виправдані. Спробуйте поміняти наповнювач для лотка або поміняти сам лоток на більш глибокий і великий, або навпаки менше. І варто проконсультуватися з ветеринаром, можливо, у вашого котика є проблеми зі здоров’ям.

Які засоби допоможуть вивести запах сечі кота

Розчин марганцівки. Він бореться не лише із запахом, а й дезінфікує поверхню. Найголовніше, коли готуватимете розчин, дивіться, щоб у воді не залишалося кристалів, які можуть пофарбувати поверхню, особливо якщо чиститимете поверхні з тканин.

Розчин оцту. Готувати його необхідно з розрахунку один до трьох. Розчином обертаєте поверхню, даєте йому висохнути, після чого, засипте його содою, щоб прибрати запах оцту. Такий розчин підійде для обробки килимів або диванів, а також підлоги, матраца.

Сода. Її достатньо розсипати на свіжу пляму. Для обробки старих плям зверху на соду налийте розчин перекису водню 3%. Залиште засіб на 8-12 годин, потім приберіть мокрою ганчіркою. Содою можна чистити диван, м’які меблі та матрац.

Горілка. Нею можна обробити всі поверхні і запах алкоголю швидко вивітрюється. Але є момент, що обробка горілкою підходить для свіжих плям.

Після того як ви проведете чистку місця, куди ваш кіт ходить в туалет, не допустіть, щоб він знову ходить в теж місце.

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