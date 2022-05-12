Иногда запах пота буквально въедается в одежду и остается на ней даже после стирки, что может вызывать дискомфорт. Как убрать запах пота с одежды с помощью домашних средств, расскажем в материале.

Справиться с неприятным запахом пота поможет пищевая сода. Добавьте ее к небольшому количеству обычного порошка (буквально 90 г) и засыпьте в стиральную машину. Если запах сильный, можно перед стиркой на ночь замочить одежду в растворе воды с содой.

Еще один способ вывести запах пота — использовать уксус. Смешайте его со средством для стирки или же оставьте одежду на ночь в растворе из уксуса и воды (1:3). После замачивания одежду можно стирать как обычно. Главное — не смешивать уксус с отбеливателем.

Не хуже запах пота убивает и обычное хозяйственное мыло. Хорошенько затрите им проблемные места и оставьте на пару часов. После этого одежду можно стирать в машинке.

Одним из самых распространенных способов избавиться от запаха пота, остается соль. Растворите столовую ложку порошка в теплой воде и залейте проблемные места на одежде. После этого вещь мжно постирать привычным способом.

Если у вас дома не оказалось никаких средств, не спешите выбрасывать вещь. Попробуйте убрать запах пота с помощью холода. Отправьте одежду в морозилку на час, а затем постирайте.