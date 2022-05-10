Якщо прасувати одяг за неправильної температури чи заливати у праску неякісну воду, на підошві може з’явитися накип і пригар. Як почистити праску в домашніх умовах – прості способи зібрали у матеріалі.

Насамперед, зверніть увагу на покриття підошви праски: для керамічної або тефлонової не можна використовувати абразиви, вони можуть зіпсувати техніку. Будьте уважні – різні способи призначені для видалення забруднень із гарячої або холодної праски.

Як почистити праску від пригару

Найпростіше почистити праску сіллю. Насипте її на аркуш паперу та ведіть гарячою праскою, поки не зійде чорнота.

Також почистити праску можна за допомогою перекису водню, він точно знайдеться у будь-якій домашній аптечці. Змочіть ватний тампон у розчині, а потім ретельно відтирайте темні плями від холодної підошви праски.

Ще один доступний варіант – змочити ватний тампон в оцті, а потім протерти холодну праску. Якщо пригар сильний, змішайте оцет із нашатирним спиртом (1:1).

У крайньому разі рясно змочіть тканину розчином і накрийте праску на кілька годин. Коли наліт стане м’яким, обережно видаліть його губкою.

Ну і не варто забувати про спеціальний олівець для чищення, який можна купити у магазині. Нагрійте праску, а потім нанесіть на забруднення олівець – він почне плавитися і зніме пригар. Залишки засобу акуратно приберіть сухою м’якою тканиною. Будьте обережні – розплавлений олівець може обпекти руки.

Як почистити праску від накипу

Видалити накип із праски можна за допомогою лимонної кислоти. Розчиніть столову ложку порошку в теплій воді та залийте в резервуар. Тепер нагрійте праску до максимальної температури, струсіть і випустіть пару. Накип виходитиме разом із парою, тому краще чистити праску над раковиною. Після процедури обережно протріть праску від залишків бруду.

Замість лимонної кислоти можна використати газовану мінеральну воду. Влийте її в резервуар для води, нагрійте праску та випустіть пару.

Ну і не забувайте, що у кожної праски є функція самоочищення. Прочитайте інструкцію та покроково повторіть усі необхідні дії.