Влітку від нашестя комах потерпають не лише житлові приміщення. Позбутися мух у сараї вкрай складно через низку особливостей, але все ж можна спробувати дати бій комахам.

Знищити раз і назавжди мух у сараї – неможливо. Проте ліквідувати та, дотримуючись низки простих правил, можна мінімізувати їхній негативний вплив.

Заради цього Факти Life зібрали перелік методів, які допоможуть позбутися мух у сараї.

Як позбутися мух в сараї

Клейка стрічка проти мух

Пасток, які можуть допомогти позбавитися мух, є безліч і на будь-яку ціну. Є навіть електронні, вартістю від 100 до 1700 грн. Проте, як демонструє практика, краще запастися заздалегідь звичайною клейкою стрічкою від мух, яка вартує від 8 грн. Такі пастки можна розвісити у приміщенні. Зауважте, що з часом їх треба замінювати. Ба більше, цей засіб працює як і профілактичний.

Токсичні пастки проти мух

Для приготування отрути від мух за основу можна взяти борну кислоту (від 30 грн), актеллик (від 34 грн), актару (від 70 грн). Сироп, мед, фрукти й сік можуть бути приманкою, яку варто змішати з отрутою.

Однак ці речовини краще не використовувати, якщо вони будуть у доступі для маленьких дітей.

Серед засобів, які допоможуть у боротьбі з мухами – формалін (від 17 грн). 1 столова ложка соди, чверть чашки молока та пів чайної ложки формаліну потрібно перемішати й обробити цим засобом двері, вікна, поверхні. Також можна змочити у цій суміші шматочок хліба й залишити на видному для мух місці.

Дезінфекція отрутою

Раз на певний період можна сарай покропити концентратом для обробки приміщень. На вибір на ринку є безліч отрут з нейротоксиновою дією, вартість яких стартує від 120 грн. Для цього вам також треба придбати пульверизатор для кроплення. Пам’ятайте про низку застережень. Насамперед приберіть із сараю інвентар та їжу для тварин, а також подбайте про свій захист – закритий одяг, рукавички, захисні окуляри, респіратор. Після проведення процедури, згідно з інструкцією засобу, провітріть приміщення.

Кроплення тварин

Якщо в вашому сараї живуть тварини, то про їхній захист від мух також варто подбати. Для їхнього кроплення, наприклад, використовують засоби з діючою речовиною цифлутрін. Загалом їх на ринку безліч, а вартість найбюджетніших варіантів не перевищує 50 грн. Діють такі засоби аж до місяця.

Народні методи боротьби з мухами

Якщо побороти мух у сараї не можна хімічними засобами, то на допомогу приходять народні. Їх перевага у тому, що вони не несуть жодної шкоди ні людині, ні мешканцям сараю. Серед варіантів – розвішені скрізь букети м’яти, лимонника, часнику, полину.

Також сарай можна покропити зробленим власноруч спреєм. Для цього варто взяти ефірні олії з різким запахом: лаванда, чебрець, лимон, перцева м’ята, евкаліпт, та змішати їх із водою. 15-20 крапель олії на 1 літр води.

Профілактика появи мух у сараї

Підтримуйте чистоту у сараї: вчасно прибирайте послід, викидайте недоїдену тваринами їжу, яка починає псуватися. Регулярно провітрюйте приміщення, а також не забувайте про профілактичну дезінфекцію. Купи з перегноєм варто тримати якомога далі від сараю.

На жаль, не придумало людство ще панацеї від набридливих мух. Тому лише комплексний підхід допоможе підтримувати лад у вашому сараї.