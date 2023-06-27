Летом от нашествия насекомых страдают не только жилые помещения. Избавиться от мух в сарае крайне сложно из-за ряда особенностей, но можно попробовать дать бой насекомым.

Уничтожить раз и навсегда мух в сарае – невозможно. Однако ликвидировать и, придерживаясь ряда простых правил, можно минимизировать их негативное влияние.

Ради этого Факты Life собрали список методов, которые помогут избавиться от мух в сарае.

Как избавиться от мух в сарае

Клейкая лента против мух

Ловушек, которые могут помочь избавиться от мух, множество и на любой карман. Есть даже электрические, стоимостью от 100 до 1700 грн. Однако, как демонстрирует практика, лучше запастись заранее обычной клейкой лентой от мух, которая стоит от 8 грн. Такие ловушки можно развесить в помещении. Обратите внимание, что со временем их нужно заменять. Более того, это средство работает и как профилактическое.

Токсичные ловушки против мух

Для приготовления яда от мух за основу можно взять борную кислоту (от 30 грн), актеллик (от 34 грн), актару (от 70 грн). Сироп, мед, фрукты и сок могут выступать приманкой, которую следует смешать с ядом.

Однако эти вещества лучше не использовать, если они будут доступны маленьким детям.

Среди средств, которые помогут в борьбе с мухами – формалин (от 17 грн). 1 столовая ложка соды, четверть чашки молока и половину чайной ложки формалина нужно перемешать и обработать этим средством двери, окна, поверхности. Также можно смочить в этой смеси кусочек хлеба и оставить на видном месте.

Дезинфекция ядом

Раз в определенный период можно сарай обрызгивать концентратом для помещений. На выбор на рынке существует множество ядов с нейротоксиновым действием, стоимость которых стартует от 120 грн. Для этого вам также нужно приобрести пульверизатор для окропления. Помните о ряде оговорок. В первую очередь уберите из сарая инвентарь и еду для животных, а также позаботьтесь о своей защите — закрытая одежда, перчатки, защитные очки, респиратор. После проведения процедуры, согласно инструкции средств, проветрите помещение.

Кропление животных

Если в вашем сарае живут обитатели, то об их защите от мух тоже стоит позаботиться. Для их окропления, например, используют средства с действующим веществом цифлутрин. В общей сложности их на рынке множество, а стоимость самых бюджетных вариантов не превышает 50 грн. Действуют такие средства до месяца.

Народные методы борьбы с мухами

Если побороть мух в сарае нельзя химическими средствами, то на помощь приходят народные. Их преимущество в том, что они не несут вреда ни человеку, ни жителям сарая. Среди вариантов – развешенные по сараю букетов мяты, лимонника, чеснока, полыни.

Также сарай можно окропить сделанным собственноручно аэрозолем. Для этого следует взять эфирные масла с резким запахом: лаванда, чабрец, лимон, перечная мята, эвкалипт и смешать их с водой. 15-20 капель масла на 1 литр воды.

Профилактика появления мух в сарае

Поддерживайте чистоту в сарае: вовремя убирайте помет, выбрасывайте недоеденную животными пищу, которая начинает портиться. Регулярно проветривайте помещение, а также не забывайте о профилактической дезинфекции. Кучи с перегноем следует держать как можно дальше от сарая.

К сожалению, не придумало человечество еще панацеи от надоедливых мух. Поэтому только комплексный подход поможет поддерживать порядок в вашем сарае.