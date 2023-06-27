Летом от нашествия насекомых страдают не только жилые помещения. Избавиться от мух в сарае крайне сложно из-за ряда особенностей, но можно попробовать дать бой насекомым.
Уничтожить раз и навсегда мух в сарае – невозможно. Однако ликвидировать и, придерживаясь ряда простых правил, можно минимизировать их негативное влияние.
Ради этого Факты Life собрали список методов, которые помогут избавиться от мух в сарае.
Как избавиться от мух в сарае
- Клейкая лента против мух
Ловушек, которые могут помочь избавиться от мух, множество и на любой карман. Есть даже электрические, стоимостью от 100 до 1700 грн. Однако, как демонстрирует практика, лучше запастись заранее обычной клейкой лентой от мух, которая стоит от 8 грн. Такие ловушки можно развесить в помещении. Обратите внимание, что со временем их нужно заменять. Более того, это средство работает и как профилактическое.
- Токсичные ловушки против мух
Для приготовления яда от мух за основу можно взять борную кислоту (от 30 грн), актеллик (от 34 грн), актару (от 70 грн). Сироп, мед, фрукты и сок могут выступать приманкой, которую следует смешать с ядом.
Однако эти вещества лучше не использовать, если они будут доступны маленьким детям.
Среди средств, которые помогут в борьбе с мухами – формалин (от 17 грн). 1 столовая ложка соды, четверть чашки молока и половину чайной ложки формалина нужно перемешать и обработать этим средством двери, окна, поверхности. Также можно смочить в этой смеси кусочек хлеба и оставить на видном месте.
- Дезинфекция ядом
Раз в определенный период можно сарай обрызгивать концентратом для помещений. На выбор на рынке существует множество ядов с нейротоксиновым действием, стоимость которых стартует от 120 грн. Для этого вам также нужно приобрести пульверизатор для окропления. Помните о ряде оговорок. В первую очередь уберите из сарая инвентарь и еду для животных, а также позаботьтесь о своей защите — закрытая одежда, перчатки, защитные очки, респиратор. После проведения процедуры, согласно инструкции средств, проветрите помещение.
- Кропление животных
Если в вашем сарае живут обитатели, то об их защите от мух тоже стоит позаботиться. Для их окропления, например, используют средства с действующим веществом цифлутрин. В общей сложности их на рынке множество, а стоимость самых бюджетных вариантов не превышает 50 грн. Действуют такие средства до месяца.
- Народные методы борьбы с мухами
Если побороть мух в сарае нельзя химическими средствами, то на помощь приходят народные. Их преимущество в том, что они не несут вреда ни человеку, ни жителям сарая. Среди вариантов – развешенные по сараю букетов мяты, лимонника, чеснока, полыни.
Также сарай можно окропить сделанным собственноручно аэрозолем. Для этого следует взять эфирные масла с резким запахом: лаванда, чабрец, лимон, перечная мята, эвкалипт и смешать их с водой. 15-20 капель масла на 1 литр воды.
- Профилактика появления мух в сарае
Поддерживайте чистоту в сарае: вовремя убирайте помет, выбрасывайте недоеденную животными пищу, которая начинает портиться. Регулярно проветривайте помещение, а также не забывайте о профилактической дезинфекции. Кучи с перегноем следует держать как можно дальше от сарая.
К сожалению, не придумало человечество еще панацеи от надоедливых мух. Поэтому только комплексный подход поможет поддерживать порядок в вашем сарае.