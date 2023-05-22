Комахи в будинку – неприємний сюрприз, що може зʼявитися у будь-яку пору. Влітку й навесні розповсюдженою проблемою є мухи, які переносять серйозні захворювання. Зокрема, туберкульоз, холеру, сибірську виразку тощо. Також ці шкідники відкладають свої яйця в їжі, а це може спричинити важке отруєння.

Тож, якщо ви знайшли в своєму будинку комаху, варто одразу позбутися її. Факти ICTV розповідають, як зробити засіб від мух у домашніх умовах.

Засіб від мух у домашніх умовах

Горілка

Позбутися мух допоможе звичайна горілка. Для цього налийте рідину в розпилювач для квітів і окропіть приміщення.

Ефірні олії

Чудовим засобом від мух будуть ефірні олії мʼяти, лаванди, гвоздики та евкаліпту. Змастіть ними усі отвори дверей та вікон. Їхня дія буде ефективнішою, якщо використовувати спеціальну аромалампу.

Лимон з гвоздикою

Увіткніть гвоздику в розрізаний лимон і залиште в приміщенні. Сама по собі квітка має виражений аромат, тому можна ще насипати невелику кількість пелюстків у ємність.

Лавровий лист

Розкладіть в будинку лавровий лист. Він допоможе позбутися комах завдяки своєму аромату.

Пастка із солодкого

У домашніх умовах можна зробити “солодку пастку”. Для цього налийте в порожню банку воду, додайте мед, цукор або варення. Залиште в будинку на кілька днів.