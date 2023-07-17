Как очистить матрас от пыли — четыре способа

Чаще всего матрасы загрязняются от пыли, крови и мочи, жира, вина, чая или кофе. Каждое пятно уникально по составу и способу удаления.

Факты ICTV узнавали, как эффективно очистить матрас от пыли и грязи.

Очищаем матрас от пыли — эффективные способы

Уксус

Уксус нужно смешать с водой (в равных пропорциях) и перелить смесь в распылитель. Тщательно перемешайте раствор и нанесите на всю поверхность матраса.

После этого начинайте тереть матрас мягкой щеткой. Чтобы закрепить результат, дождитесь, пока матрас полностью высохнет, и пропылесосьте его.

Пищевая сода

Она не только очистит матрас от пыли, но и поможет устранить клещей и неприятные запахи.

Чтобы очистить матрас, вам необходимо:

Протереть его влажной губкой или мягкой щеткой. Распределить небольшое количество соды по всей поверхности матраса и оставить на час. По истечению времени тщательно удалите остатки соды пылесосом.

Пылесос

Чтобы на поверхности матраса не скапливалась пыль и другой мелкий мусор, его достаточно пылесосить два раза в месяц с использованием специальной щетки для мягкой мебели.

Однако если вы любите завтракать в постели, проводить уборку придется чаще. Кусочки пищи, застрявшие в матрасе, могут стать местом размножения микробов.

С помощью выбивачки

Выбивачка поможет освежить поверхность матраса.

Чтобы очистить матрас от пыли, накройте его влажной простыней и тщательно выбейте.

Однако такой способ не стоит использовать регулярно, ведь выбивачка может быстро испортить ортопедический матрас.