Как очистить матрас от пыли — четыре способа

Чаще всего матрасы загрязняются от пыли, крови и мочи, жира, вина, чая или кофе. Каждое пятно уникально по составу и способу удаления.
Факты ICTV узнавали, как эффективно очистить матрас от пыли и грязи.
Очищаем матрас от пыли — эффективные способы
Уксус
Уксус нужно смешать с водой (в равных пропорциях) и перелить смесь в распылитель. Тщательно перемешайте раствор и нанесите на всю поверхность матраса.
После этого начинайте тереть матрас мягкой щеткой. Чтобы закрепить результат, дождитесь, пока матрас полностью высохнет, и пропылесосьте его.
Пищевая сода
Она не только очистит матрас от пыли, но и поможет устранить клещей и неприятные запахи.
Чтобы очистить матрас, вам необходимо:
- Протереть его влажной губкой или мягкой щеткой.
- Распределить небольшое количество соды по всей поверхности матраса и оставить на час.
- По истечению времени тщательно удалите остатки соды пылесосом.
Пылесос
Чтобы на поверхности матраса не скапливалась пыль и другой мелкий мусор, его достаточно пылесосить два раза в месяц с использованием специальной щетки для мягкой мебели.
Однако если вы любите завтракать в постели, проводить уборку придется чаще. Кусочки пищи, застрявшие в матрасе, могут стать местом размножения микробов.
С помощью выбивачки
Выбивачка поможет освежить поверхность матраса.
Чтобы очистить матрас от пыли, накройте его влажной простыней и тщательно выбейте.
Однако такой способ не стоит использовать регулярно, ведь выбивачка может быстро испортить ортопедический матрас.