Комфортний та міцний сон важко уявити без зручного матраца. Проте з часом використання він дуже брудниться: на поверхні зʼявляються плями й неприємний запах.

Як почистити матрац від жовтих плям – дізнавалися Факти ICTV.

Допоможе сода

Содовий порошок відмінно впорається навіть із застарілими жовтими плямами на вашому матраці.

Намочіть зубну щітку чи губку для миття посуду та ретельно протріть жовті плями. При цьому губка чи щітка повинні бути вологими, а не мокрими.

Насипте на забруднення 2 ст. л соди та залиште матрац, поки він повністю не висохне.

Наприкінці, вам потрібно лише прибрати залишки соди за допомогою пилососа і готово! Ваш матрац буде як новий.

Залишки порошку, які не зміг забрати пилосос, можна прибрати ганчіркою чи щіткою.

Як вивести жовту пляму оцтом та содою

Вам знадобиться пуста чиста пляшка, яку потрібно заповнити 1 ч. ложкою рідкого мила та 70-100 мл столового оцту. Додайте в пляшку трохи теплої води, всипте чайну ложку соди та ретельно перемішайте розчин.

За допомогою пульверизатор нанесіть готовий розчин на плями та ретельно потріть щіткою. Коли неприємні жовті плями зникнуть, витріть матрац чистою ганчіркою.

Коли поверхня матраца висохне, можна застилати постіль.

За допомогою нашатирю

Старі жовті плями незрозумілого походження допоможе вивести звичайний нашатир. Вам потрібно розчинити 1 мл нашатирю у 100 мл води та нанести розчин на пляму.

Залиште матрац на 5-10 хв, а потім промокніть пляму сухою серветкою. Повторюйте процедуру поки жовті сліди не зникнуть.

До речі, такий метод також допоможе вивести сліди кави на матраці.

Спеціальний розчин

Для цього способу вам знадобиться:

крохмаль;

перекис водню;

сіль;

вода.

Розведіть усі інгредієнти в рівних дозах у невеликій кількості води. Ретельно перемішайте суміш та нанесіть на жовті плями.

Залиште матрац на 10-15 хвилин, а потім протріть плями вологою ганчіркою.