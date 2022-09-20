Уявити сучасний світ без пошти просто неможливо – мільйони посилок щодня відправляються з однієї локації до іншої, сортуються у пунктах, а також радують одержувачів. В Україні дуже розвинена поштова система, навіть за мірками Європи.

Часто українці користуються послугами Нової Пошти, але далеко не все в курсі, що перевірити статус відправленої посилки можна кількома способами – як онлайн, так і офлайн. Це допоможе правильно розрахувати час та розпланувати найближчі дні.

Як дізнатися де перебуває посилка Нової Пошти – далі в матеріалі.

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Перше і найпростіше – скористатися трекінг-сервісом на офіційному сайті Нової Пошти. Для цього достатньо ввести унікальний номер, який присвоюється кожній посилці та накладній. Після цього відобразиться вся необхідна інформація – час перебування, адреса, вартість доставлення, а також дані одержувача та відправника.

Другий спосіб, який не вимагає ніяких додаткових дій – скористатися мобільним додатком Нової Пошти. Його можна звантажити на Android та iOS, і після реєстрації посилки самі відображатимуться.

Третій спосіб дізнатися, де знаходиться посилка Нової Пошти – запитати в одному з відділень компанії. Для цього достатньо надати паспорт або номер телефону, щоб співробітник зміг підтвердити особу одержувача або відправника посилки.

Все це дозволить швидко дізнатися про місце перебування посилки.

Однак навіть великі компанії іноді помиляються – цінний продукт або лист можуть бути втрачені, поранені або повністю знищені. Що робити, якщо Укрпошта втратила посилку – ви можете дізнатися про факти ICTV.