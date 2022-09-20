Представить современный мир без почты просто невозможно — миллионы посылок ежедневно отправляются с одной локации в другую, сортируются в пунктах, а также радуют получателей. В Украине очень развита почтовая система, даже по меркам Европы.

Часто украинцы пользуются услугами Новой Почты, но далеко не все в курсе, что проверить статус отправленной посылки можно несколькими способами — как онлайн, так и офлайн. Это поможет правильно рассчитать время и распланировать ближайшие дни.

Как узнать, где находится посылка Новой Почты — далее в материале.

Сейчас смотрят

Первое и самое простое — воспользоваться треккинг-сервисом на официально сайте Новой Почты. Для этого достаточно ввести уникальный номер, который присваивается каждой посылке и накладной. После этого отобразится вся необходимая информация — время пребывания, адрес, стоимость доставки, а также данные получателя и отправителя.

Второй способ, не требующий никаких дополнительных действий — воспользоваться мобильным приложением Новой Почты. Его можно скачать на Android и iOS, и после регистрации посылки сами будут отображаться.

Третий способ узнать, де находится посылка Новой Почты — спросить в одном из отделений компании. Для этого достаточно предоставить паспорт или номер телефона, чтобы сотрудник смог подтвердить личность получателя или отправителя посылки.

Все это позволит быстро узнать местоположение посылки.

Впрочем, даже крупные компании иногда ошибаются — ценный товар или письмо может потеряться, получить повреждения или вовсе быть уничтоженным. Что делать, если Укрпочта потеряла посылку — можно узнать на Фактах ICTV.