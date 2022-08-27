У Держспецзв’язку роз’яснили, чи можна через QR-код “підчепити” вірус на смартфон. З цією технологією треба бути дуже обережним, особливо у нинішніх реаліях.
Експерти з безпеки заявляють, що в QR-коді може бути захований абсолютно будь-який контент – від посилань на сайти, до документа, тексту, картинки, координат та контактних даних. Наприклад, на столах у кафе це можуть бути реквізити для оплати послуг або товару.
Як і будь-який контент в інтернеті, потрібно перевіряти – сканування зазвичай відбувається за допомогою камери смартфона, яка зчитує інформацію та виконує задану команду. QR-коди дуже популярні, але так само і доступні – зробити свій можна за кілька хвилин і розмістити в мережі або наліпці.
Наприклад, в код можна сховати на фішинговий сайт, який потім зможе вкрасти дані для входу в облікові записи соцмереж, або отримати доступ до банківських карток.
Експерти з Cert-UA дали кілька порад, як не потрапити на хитрощі зловмисників:
- скануйте QR-коди лише з перевірених джерел;
- якщо код веде на сайт, перевірте його безпеку перед переходом;
- користуйтесь антивірусами для перевірки коду;
- уважно вивчайте інформацію під час платежів через код;
- звертайте увагу на наклейки – вони не повинні бути наклеєні один на одного.
У мережі потрібно бути дуже обережними – дані користувачів залишаються бажаними для хакерів. Наприклад, нещодавно вкрали 1900 номерів користувачів Signal. У таких випадках рекомендується регулярно змінювати пароль та перевіряти кількість підключених пристроїв до облікового запису.