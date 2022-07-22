Сегодня каждый пользуется услугами почтовых отправлений. Это довольно удобно, ведь можно отправить или получить посылку из другого уголка Украины или мира за считанные дни. Однако довольно часто бывают случаи, когда посылки теряются.

Что делать, если Укрпочта потеряла посылку — читайте в нашем материале.

Проверьте местонахождение посылки

Если посылка должна была уже прибыть, однако ее до сих пор нет, не стоит паниковать. Укрпочта создала специальный онлайн Трекинг, благодаря которому можно проверить местонахождение отправления.

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Перейдите на Трекинг В строке поиска введите номер отправления. Нажмите Отследить. Перед вами появится информация о пребывании посылки.

Если вашу посылку все же не находит, вероятно, она была утеряна.

Обратитесь в почтовое отделение

Вам необходимо обратиться в почтовое отделение, из которого вы отправляли посылку. С собой у вас должно быть заявление о потере отправления.

В заявлении вы должны указать вид, категорию и номер почтового отправления, место и дата принятия, фамилия, имя и отчество (для юридических лиц – наименование) и почтовый адрес отправителя и адресата, при необходимости также укажите сумму объявленной ценности посылки и сумму наложенного платежа.

Также вы должны доказать, что действительно отправляли посылку. Доказательством могут служить — квитанция об оплате услуги (выдается в отделении), чек, или заключенный договор с указанием веса, цены и тому подобное.

Стоит отметить, что сумму объявленной стоимости посылки в случае ее потери, оператор почтовой связи обязан компенсировать.

Оформите заявку о потере онлайн

На сайте Укрпочты есть специальная функция Онлайн-рекламация, которая позволяет оформить заявление о потере онлайн.

Перейдите на сайт Укрпочты в раздел Онлайн-рекламация для внутренней отправки Укажите Идентификатор внутреннего почтового отправления (13 цифр), он указан на чеке. Нажмите Далее. Укажите тип отправки и дату приема посылки. Укажите место, откуда отправляли посылку, дополнительные отметки, подробное описание посылки. Выберите причину подачи заявления, укажите массу и дополнительную информацию о посылке. Загрузите скан-копию чека или квитанции, которую вам выдали на почте. Отправьте заявку.

После обработки ваших данных, работники Укрпочты свяжутся с вами.

Фото: Укрпочта