Останнім часом в мережі ширяться поради, як забезпечити живлення Wi-Fi роутера, коли вимикається електроенергія.

Найпростіший спосіб змусити свій роутер працювати без світла – скористатися повербанком.

Як підключити Wi-Fi роутер до павербанку – дивіться в нашому матеріалі.

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Wi-Fi без світла: як підʼєднати до роутера звичайний повербанк

Перед початком підключення вам потрібно дізнатися у свого провайдера, чи підключені ваші дроти до якоїсь безперебійної мережі. Це можуть бути акумулятори або лінія, яка не вимикається під час відключення світла.

Також слід зʼясувати, від скількох вольт працює ваш роутер. Зазвичай ця інформація написана на самому пристрої. Більшість Wi-Fi роутерів працюють від 9Вт або 12Вт.

Аби підключити Wi-Fi роутер до павербанку, вам знадобиться спеціальний кабель з тригерами для зміни напруги зарядного пристрою до 12 Вт. Цей кабель допоможе повербанку тягнути роботу роутера.

Важливо: USB-провод з тригером має бути розміром 5,5 мм, аби кабель підключився до роутера.

Тепер усе просто:

Візьміть кабель з тригером та вставте один кінець у роутер, інший – в повербанк.

Почекайте кілька секунд, поки роутер почне працювати.

Перевірте роботу Wi-Fi.

Інший спосіб

Для цього вам знадобиться оптичний термінал, два USB-проводи DC та два повербанки:

Підключіть один повербанк до оптичного термінала, а інший – до Wi-Fi роутера.

Підключати повербанки до пристроїв потрібно за допомогою USB-проводів DC розміром 5,5 мм х 2,1 мм.

Таким чином можна користуватися безперебійним Wi-Fi до 4 год.

Зверніть увагу, що час роботи залежить від потужності повербанку.