Українська співачка Оля Полякова поділилася із фанатами рецептом яблучного пирога Тарт Татен. Цей десерт користується величезною популярністю у Франції, де кожен турист просто зобов’язаний його скуштувати.

Рецепт Тарт Татен дуже простий – пиріг можна приготувати за короткий проміжок часу в домашніх умовах.

Покроковий процес готування Оля Полякова опублікувала у YouTube.

Інгредієнти:

магазинне листкове дріжджове тісто – 1 пачка;

яблука – 1 кг;

борошно – 30 г;

цукор – 300 г;

вершкове масло – 50 г;

кориця;

морозиво.

Приготування:

Розморозити тісто, розкотити та намазати на нього вершкове масло, присипати цукром і корицею. Почистити яблука від шкірки, нарізати частинами та розкласти у форму для запікання. Зварити карамель: висипаємо 300 г цукру на розігріту сковорідку, а потім додаємо вершкове масло. Загорнути тісто в рулет і розрізати на шматочки за допомогою нитки. Вилити карамель зі сковорідки у форму для запікання з яблуками. Розрізані шматки тіста щільно викласти на яблука одним шаром, а потім відправити форму в духовку розігріту до 180° С на 30 хвилин. Дістати пиріг, перевернути його і подати розрізаним разом із морозивом.

Оля запевняє – такий рецепт не знайти в інтернеті. Це її особистий спосіб приготування пирога Тарт Татен.

Раніше Полякова вже розповіла, як слід робити булочки для бургера. Вона наголосила, що точно рецептури не знає, а кількість інгредієнтів завжди визначає на око. Також співачка зазначила, що булочки потрібно змастити жовтком, щоб надати золотистого відтінку.