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Тарт Татен з яблуками: рецепт простого десерту від Олі Полякової

28 Листопада 2021, 09:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тарт Татен

Українська співачка Оля Полякова поділилася із фанатами рецептом яблучного пирога Тарт Татен. Цей десерт користується величезною популярністю у Франції, де кожен турист просто зобов’язаний його скуштувати.

Рецепт Тарт Татен дуже простий  – пиріг можна приготувати за короткий проміжок часу в домашніх умовах.

Покроковий процес готування Оля Полякова опублікувала у YouTube.

Інгредієнти:

  • магазинне листкове дріжджове тісто – 1 пачка;
  • яблука – 1 кг;
  • борошно – 30 г;
  • цукор – 300 г;
  • вершкове масло – 50 г;
  • кориця;
  • морозиво.

Приготування:

  1. Розморозити тісто, розкотити та намазати на нього вершкове масло, присипати цукром і корицею.
  2. Почистити яблука від шкірки, нарізати частинами та розкласти у форму для запікання.
  3. Зварити карамель: висипаємо 300 г цукру на розігріту сковорідку, а потім додаємо вершкове масло.
  4. Загорнути тісто в рулет і розрізати на шматочки за допомогою нитки.
  5. Вилити карамель зі сковорідки у форму для запікання з яблуками.
  6. Розрізані шматки тіста щільно викласти на яблука одним шаром, а потім відправити форму в духовку розігріту до 180° С на 30 хвилин.
  7. Дістати пиріг, перевернути його і подати розрізаним разом із морозивом.

Оля запевняє – такий рецепт не знайти в інтернеті. Це її особистий спосіб приготування пирога Тарт Татен.

Раніше Полякова вже розповіла, як слід робити булочки для бургера. Вона наголосила, що точно рецептури не знає, а кількість інгредієнтів завжди визначає на око. Також співачка зазначила, що булочки потрібно змастити жовтком, щоб надати золотистого відтінку.

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Теги
Кулінарні рецепти , Оля Полякова , Рецепт
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