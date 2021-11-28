Українська співачка Оля Полякова поділилася із фанатами рецептом яблучного пирога Тарт Татен. Цей десерт користується величезною популярністю у Франції, де кожен турист просто зобов’язаний його скуштувати.
Рецепт Тарт Татен дуже простий – пиріг можна приготувати за короткий проміжок часу в домашніх умовах.
Покроковий процес готування Оля Полякова опублікувала у YouTube.
Інгредієнти:
- магазинне листкове дріжджове тісто – 1 пачка;
- яблука – 1 кг;
- борошно – 30 г;
- цукор – 300 г;
- вершкове масло – 50 г;
- кориця;
- морозиво.
Приготування:
- Розморозити тісто, розкотити та намазати на нього вершкове масло, присипати цукром і корицею.
- Почистити яблука від шкірки, нарізати частинами та розкласти у форму для запікання.
- Зварити карамель: висипаємо 300 г цукру на розігріту сковорідку, а потім додаємо вершкове масло.
- Загорнути тісто в рулет і розрізати на шматочки за допомогою нитки.
- Вилити карамель зі сковорідки у форму для запікання з яблуками.
- Розрізані шматки тіста щільно викласти на яблука одним шаром, а потім відправити форму в духовку розігріту до 180° С на 30 хвилин.
- Дістати пиріг, перевернути його і подати розрізаним разом із морозивом.
Оля запевняє – такий рецепт не знайти в інтернеті. Це її особистий спосіб приготування пирога Тарт Татен.
Раніше Полякова вже розповіла, як слід робити булочки для бургера. Вона наголосила, що точно рецептури не знає, а кількість інгредієнтів завжди визначає на око. Також співачка зазначила, що булочки потрібно змастити жовтком, щоб надати золотистого відтінку.