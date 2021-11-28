Котлети з індички – чудовий варіант на обід та вечерю. Здавалося б, що готувати їх дуже легко, проте існує кілька секретів, які допоможуть зробити страву неймовірно соковитою та ніжною.

Рецепт ніжних котлет з індички опублікував шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

індичий фарш – 500 г;

сир 9% – на смак;

яйця – 1 шт.;

кінза;

сіль, перець;

сухарі для панірування.

Спосіб приготування:

Спершу треба змішати фарш, сир, кінзу, яйце та спеції. З отриманої маси формуємо кульки, які потім потрібно обваляти у сухарях. Обсмажте котлети з кожного боку по кілька хвилин. Обсмажені котлети доведіть до готовності в духовці. Запікайте 10 хвилин за температури 170 градусів.

– Тут вся справа – в кисломолочному сирі та кінзі. Вони дають відчуття чогось вищого. Сенс сиру в тому, що він створює пухку структуру. От спробуйте. Тільки беріть той, що ніжний. Сухий вам не треба. Інакше то буде сум і сльози. Ніби кусаєш хмаринки. Їсти котлети краще або з аджикою, або просто з якимось томатним соусом, – зазначив Євген Клопотенко.

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