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Ніби кусаєш хмаринки: рецепт котлет з індички від Клопотенка

28 Листопада 2021, 08:00
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ніби кусаєш хмаринки: рецепт котлет з індички від Клопотенка

Котлети з індички – чудовий варіант на обід та вечерю. Здавалося б, що готувати їх дуже легко, проте існує кілька секретів, які допоможуть зробити страву неймовірно соковитою та ніжною.

Рецепт ніжних котлет з індички опублікував шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • індичий фарш – 500 г;
  • сир 9% – на смак;
  • яйця – 1 шт.;
  • кінза;
  • сіль, перець;
  • сухарі для панірування.

Спосіб приготування:

  1. Спершу треба змішати фарш, сир, кінзу, яйце та спеції.
  2. З отриманої маси формуємо кульки, які потім потрібно обваляти у сухарях.
  3. Обсмажте котлети з кожного боку по кілька хвилин.
  4. Обсмажені котлети доведіть до готовності в духовці. Запікайте 10 хвилин за температури 170 градусів.

– Тут вся справа – в кисломолочному сирі та кінзі. Вони дають відчуття чогось вищого. Сенс сиру в тому, що він створює пухку структуру. От спробуйте. Тільки беріть той, що ніжний. Сухий вам не треба. Інакше то буде сум і сльози. Ніби кусаєш хмаринки. Їсти котлети краще або з аджикою, або просто з якимось томатним соусом, – зазначив Євген Клопотенко.

Відгуки користувачів про рецепт котлет від Клопотенка:

  • Сьогодні готувала – це вау. Ніколи б не подумала, що такі прості продукти так поєднаються! Щиро дякую!
  • Я сьогодні зробила ці котлети, вони просто божественні.
  • Пане Клопотенко, дуже дякую, це дуже смачно!
  • Женю, щиро дякую саме за цей рецепт! Щойно повечеряли! Неймовірна ніжність та соковитість.
  • Дякую за рецепт. Діти сказали, що смачніших котлет ще не їли.
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