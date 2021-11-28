Котлети з індички – чудовий варіант на обід та вечерю. Здавалося б, що готувати їх дуже легко, проте існує кілька секретів, які допоможуть зробити страву неймовірно соковитою та ніжною.
Рецепт ніжних котлет з індички опублікував шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- індичий фарш – 500 г;
- сир 9% – на смак;
- яйця – 1 шт.;
- кінза;
- сіль, перець;
- сухарі для панірування.
Спосіб приготування:
- Спершу треба змішати фарш, сир, кінзу, яйце та спеції.
- З отриманої маси формуємо кульки, які потім потрібно обваляти у сухарях.
- Обсмажте котлети з кожного боку по кілька хвилин.
- Обсмажені котлети доведіть до готовності в духовці. Запікайте 10 хвилин за температури 170 градусів.
– Тут вся справа – в кисломолочному сирі та кінзі. Вони дають відчуття чогось вищого. Сенс сиру в тому, що він створює пухку структуру. От спробуйте. Тільки беріть той, що ніжний. Сухий вам не треба. Інакше то буде сум і сльози. Ніби кусаєш хмаринки. Їсти котлети краще або з аджикою, або просто з якимось томатним соусом, – зазначив Євген Клопотенко.
Відгуки користувачів про рецепт котлет від Клопотенка:
- Сьогодні готувала – це вау. Ніколи б не подумала, що такі прості продукти так поєднаються! Щиро дякую!
- Я сьогодні зробила ці котлети, вони просто божественні.
- Пане Клопотенко, дуже дякую, це дуже смачно!
- Женю, щиро дякую саме за цей рецепт! Щойно повечеряли! Неймовірна ніжність та соковитість.
- Дякую за рецепт. Діти сказали, що смачніших котлет ще не їли.
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