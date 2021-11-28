Украинская певица Оля Полякова поделилась с фанатами рецептом яблочного пирога Тарт Татен. Этот десерт пользуется огромной популярностью во Франции, где каждый турист просто обязан его попробовать.
Рецепт Тарт Татен очень простой — пирог можно приготовить в домашних условиях за короткий промежуток времени.
Пошаговый процесс приготовления Оля Полякова опубликовала в YouTube.
Ингредиенты:
- магазинное слоеное дрожжевое тесто — 1 упаковка;
- яблоки — 1 кг;
- мука — 30 г;
- сахар — 300 г;
- сливочное масло — 50 г;
- корица;
- мороженное.
Приготовление:
- Разморозить тесто, раскатать и намазать на него сливочное масло, присыпать сахаром и корицей.
- Почистить яблоки от кожуры, нарезать дольками и разложить в форму для запекания.
- Сварить карамель: высыпаем 300 гр сахара на разогретую сковородку, а затем добавляем сливочное масло.
- Завернуть тесто в рулет и разрезать его на кусочки с помощью нитки.
- Вылить карамель со сковородки в формочку для запекания с яблоками.
- Разрезанные куски теста плотно выложить на яблоки одним слоем, а затем отправить форму в разогретую духовку до 180° С на 30 минут.
- Достать пирог, перевернуть его и подать разрезанным вместе с мороженным.
Оля уверяет — такой рецепт не найти в интернете. Это ее личный способ готовки пирога Тарт Татен.
Ранее Полякова уже рассказала, как нужно делать булочки для бургера. Она отметила, что точно рецептуры не знает, а количество ингредиентов всегда определяет на глаз. Также певица отметила, что булочки нужно смазать желтком, чтобы придать им золотистый оттенок.