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Тарт Татен с яблоками: рецепт простого десерта от Оли Поляковой

28 ноября 2021, 09:03
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Тарт Татен

Украинская певица Оля Полякова поделилась с фанатами рецептом яблочного пирога Тарт Татен. Этот десерт пользуется огромной популярностью во Франции, где каждый турист просто обязан его попробовать.

Рецепт Тарт Татен очень простой — пирог можно приготовить в домашних условиях за короткий промежуток времени.

Пошаговый процесс приготовления Оля Полякова опубликовала в YouTube.

Ингредиенты:

  • магазинное слоеное дрожжевое тесто — 1 упаковка;
  • яблоки — 1 кг;
  • мука — 30 г;
  • сахар — 300 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • корица;
  • мороженное.

Приготовление:

  1. Разморозить тесто, раскатать и намазать на него сливочное масло, присыпать сахаром и корицей.
  2. Почистить яблоки от кожуры, нарезать дольками и разложить в форму для запекания.
  3. Сварить карамель: высыпаем 300 гр сахара на разогретую сковородку, а затем добавляем сливочное масло.
  4. Завернуть тесто в рулет и разрезать его на кусочки с помощью нитки.
  5. Вылить карамель со сковородки в формочку для запекания с яблоками.
  6. Разрезанные куски теста плотно выложить на яблоки одним слоем, а затем отправить форму в разогретую духовку до 180° С на 30 минут.
  7. Достать пирог, перевернуть его и подать разрезанным вместе с мороженным.

Оля уверяет — такой рецепт не найти в интернете. Это ее личный способ готовки пирога Тарт Татен.

Ранее Полякова уже рассказала, как нужно делать булочки для бургера. Она отметила, что точно рецептуры не знает, а количество ингредиентов всегда определяет на глаз. Также певица отметила, что булочки нужно смазать желтком, чтобы придать им золотистый оттенок.

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Теги
Кулінарні рецепти , Оля Полякова , Рецепт
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