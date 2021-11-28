Украинская певица Оля Полякова поделилась с фанатами рецептом яблочного пирога Тарт Татен. Этот десерт пользуется огромной популярностью во Франции, где каждый турист просто обязан его попробовать.

Рецепт Тарт Татен очень простой — пирог можно приготовить в домашних условиях за короткий промежуток времени.

Пошаговый процесс приготовления Оля Полякова опубликовала в YouTube.

Ингредиенты:

магазинное слоеное дрожжевое тесто — 1 упаковка;

яблоки — 1 кг;

мука — 30 г;

сахар — 300 г;

сливочное масло — 50 г;

корица;

мороженное.

Приготовление:

Разморозить тесто, раскатать и намазать на него сливочное масло, присыпать сахаром и корицей. Почистить яблоки от кожуры, нарезать дольками и разложить в форму для запекания. Сварить карамель: высыпаем 300 гр сахара на разогретую сковородку, а затем добавляем сливочное масло. Завернуть тесто в рулет и разрезать его на кусочки с помощью нитки. Вылить карамель со сковородки в формочку для запекания с яблоками. Разрезанные куски теста плотно выложить на яблоки одним слоем, а затем отправить форму в разогретую духовку до 180° С на 30 минут. Достать пирог, перевернуть его и подать разрезанным вместе с мороженным.

Оля уверяет — такой рецепт не найти в интернете. Это ее личный способ готовки пирога Тарт Татен.

Ранее Полякова уже рассказала, как нужно делать булочки для бургера. Она отметила, что точно рецептуры не знает, а количество ингредиентов всегда определяет на глаз. Также певица отметила, что булочки нужно смазать желтком, чтобы придать им золотистый оттенок.