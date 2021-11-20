Українська співачка Оля Полякова поділилася відеорецептом булочок для бургерів.

Не секрет, що артистка полюбляє пекти. Полякова регулярно демонструє свої кулінарні здібності. Так, в Instagram-stories вона детально розповіла та показала, як приготувати булочки для бургерів, про це – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

борошно;

дріжджі;

молоко;

вершкове масло;

сіль.

Артистка наголосила, що не знає точної рецептури, а інгредієнти завжди кладе на око.

Спосіб приготування:

Спершу готуємо опару. Для цього в миску кладемо кілька ложок борошна, чайну ложку дріжджів та молоко. Ретельно все перемішуємо. За консистенцією має нагадувати густу сметану. Ставимо опару в тепле місце і даємо їй настоятися. Згодом виливаємо тісто в іншу миску. Просіюємо в нього ще борошно, додаємо трохи теплого молока, 100 грамів розтопленого вершкового масла та дрібку солі. Ретельно перемішуємо тісто і ставимо в тепле місце на 40 хвилин. Ділимо тісто на частини та формуємо булочки. Ставимо в духовку, випікаємо за температури 180 градусів.

Для того, щоб булочки набули золотистого відтінку, перш ніж їх відправити в духовку, можна змастити збитим жовтком. Також зверху їх можна присипати кунжутом.

Раніше український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом приготування цвітної капусти в духовці. Ця овочева культура може бути як основною стравою, так і добавкою до неї.

Крім того, цвітна капуста – джерело натуральних антиоксидантів завдяки високому вмісту вітамінів. Для її приготування вам знадобиться лише п’ять інгредієнтів.