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Булочки для бургера: детальний рецепт від Олі Полякової

20 Листопада 2021, 08:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Булочки для бургера: детальний рецепт від Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова поділилася відеорецептом булочок для бургерів.

Не секрет, що артистка полюбляє пекти. Полякова регулярно демонструє свої кулінарні здібності. Так, в Instagram-stories вона детально розповіла та показала, як приготувати булочки для бургерів, про це – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • борошно;
  • дріжджі;
  • молоко;
  • вершкове масло;
  • сіль.

Артистка наголосила, що не знає точної рецептури, а інгредієнти завжди кладе на око.

Спосіб приготування:

  1. Спершу готуємо опару. Для цього в миску кладемо кілька ложок борошна, чайну ложку дріжджів та молоко.
  2. Ретельно все перемішуємо. За консистенцією має нагадувати густу сметану.
  3. Ставимо опару в тепле місце і даємо їй настоятися.
  4. Згодом виливаємо тісто в іншу миску. Просіюємо в нього ще борошно, додаємо трохи теплого молока, 100 грамів розтопленого вершкового масла та дрібку солі.
  5. Ретельно перемішуємо тісто і ставимо в тепле місце на 40 хвилин.
  6. Ділимо тісто на частини та формуємо булочки. Ставимо в духовку, випікаємо за температури 180 градусів.

Для того, щоб булочки набули золотистого відтінку, перш ніж їх відправити в духовку, можна змастити збитим жовтком. Також зверху їх можна присипати кунжутом.

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