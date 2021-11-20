Українська співачка Оля Полякова поділилася відеорецептом булочок для бургерів.
Не секрет, що артистка полюбляє пекти. Полякова регулярно демонструє свої кулінарні здібності. Так, в Instagram-stories вона детально розповіла та показала, як приготувати булочки для бургерів, про це – далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- борошно;
- дріжджі;
- молоко;
- вершкове масло;
- сіль.
Артистка наголосила, що не знає точної рецептури, а інгредієнти завжди кладе на око.
Спосіб приготування:
- Спершу готуємо опару. Для цього в миску кладемо кілька ложок борошна, чайну ложку дріжджів та молоко.
- Ретельно все перемішуємо. За консистенцією має нагадувати густу сметану.
- Ставимо опару в тепле місце і даємо їй настоятися.
- Згодом виливаємо тісто в іншу миску. Просіюємо в нього ще борошно, додаємо трохи теплого молока, 100 грамів розтопленого вершкового масла та дрібку солі.
- Ретельно перемішуємо тісто і ставимо в тепле місце на 40 хвилин.
- Ділимо тісто на частини та формуємо булочки. Ставимо в духовку, випікаємо за температури 180 градусів.
Для того, щоб булочки набули золотистого відтінку, перш ніж їх відправити в духовку, можна змастити збитим жовтком. Також зверху їх можна присипати кунжутом.
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