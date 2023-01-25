Сьогодні уявити своє життя без пральної машини важко. Ця помічниця значно полегшує життя господиням та здатна ідеально очистити навіть найскладніші забруднення.

Втім, у роботі будь-якого приладу стаються збої, і пральна машинка не виняток. Якщо ви помітили, що під час роботи ваша помічниця видає нехарактерні звуки, варто обовʼязково знайти корінь проблеми та вирішити його.

Чому під час процесу віджиму стукає барабан пральної машинки та як розв’язати проблему, дізнавалися Факти ICTV.

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Стукає барабан під час віджиму: причини

Спершу перевірте білизну, яку кинули у пральну машинку. Можливо, нехарактерний звук зʼявляється через предмет, який ви випадково поклали разом з одягом у барабан.

Причиною стукання можуть бути ґудзик джинсів, блискавка куртки або незнятий ремінь. Вдаряючись об скло дверцят чи сам барабан, важкі металеві деталі можуть стати основним джерелом шуму.

Щоб уникнути шуму, варто прати такі речі у спеціальних мішечках для прання, або, за можливості, знімати їх з одягу перед пранням. Не варто цим нехтувати, адже металеві предмети можуть пошкодити барабан вашої машинки.

Якщо ж проблема не в речах, варто зʼясувати основне джерело незвичного стукання в барабані. Насправді є цілий ряд несправностей, які можуть супроводжуватися незвичними звуками. Точну причину вам зможе сказати лише майстер після діагностики машинки.

До речі, доволі часто це трапляється випадково, коли у барабан потрапляють гвинти, що кріплять на машинку під час перевезення.

Якщо ви нещодавно перевозили машинку та не відкрутили гвинти, які оберігали барабан від зайвих вібрацій, то можливо, саме вони стали причиною сторонніх звуків.

Найпоширеніші причини

Ось невеликий перелік несправностей, які можуть бути причиною стукання машинки:

Амортизація підшипників

Якщо під час віджимання пральна машинка сильно гуде, це може говорити про несправність та старість підшипників.

Перше, на що варто звернути увагу – неприємний звук при обертанні барабана. Це перше попередження, що машинку варто показати майстру.

Якщо цього не зробити, неприємний звук буде лише погіршуватися. Як результат, доведеться повністю лагодити машинку.

Вийшли з ладу демпфери

Якщо так сталося, то під час процесу прання ви будете чути дивне клацання, що нагадує тріщання.

Порушення центрування осі

Якщо ваша машинка вже старенька, її барабан міг просто зійти з осі. Через це він може бовтатися, спричиняючи неприємний звук.

До речі, якщо ви полюбляєте класти в барабан забагато речей, це теж може спричинити дивне стукання.

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У такому випадку барабан буде дуже шумно обертатися та стукати під час віджимання.

Неправильне встановлення машинки

Це одна з найпоширеніших причин. Якщо ви встановили свій прилад нерівно чи на кривій поверхні, то під час роботи, машинка буде підстрибувати, видаючи неприємні звуки.

Також з ладу могли вийти амортизатори, сальник, підшипники, вала хрестовини, пружини тощо. Причин стукання у барабані може бути безліч.

Розібратися, чому виникає нехарактерний звук у барабані, допоможе лише досвідчений майстер. Він огляне машинку, зʼясує причину та допоможе розвʼязати проблему.