Сегодня представить свою жизнь без стиральной машины трудно. Эта помощница значительно облегчает жизнь хозяйкам и способна идеально очистить даже самые сложные загрязнения.

Впрочем, в работе любого прибора происходят сбои, и стиральная машинка не исключение. Если вы заметили, что во время работы ваша помощница издает нехарактерные звуки, стоит обязательно найти корень проблемы и решить его.

Почему во время процесса отжима стучит барабан стиральной машинки и как решать проблему, узнавали Факты ICTV.

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Стучит барабан во время отжима: причины

Сначала проверьте белье, которое бросили в стиральную машинку. Возможно, нехарактерный звук появляется из-за предмета, который вы случайно положили вместе с одеждой в барабан.

Причиной стука могут быть пуговицы джинсов, молния куртки или снятый ремень. Ударяясь о стекло дверцы или сам барабан, тяжелые металлические детали могут стать основным источником шума.

Чтобы избежать шума, стоит стирать такие вещи в специальных мешочках для стирки, или, по возможности, снимать их с одежды перед стиркой. Не стоит этим пренебрегать, ведь металлические предметы могут повредить барабан вашей машинки.

Если же проблема не в вещах, стоит выяснить основной источник необычного стука в барабане. На самом деле, есть целый ряд неисправностей, которые могут сопровождаться непривычными звуками. Точную причину вам сможет сказать лишь мастер после диагностики машинки.

Кстати, довольно часто это происходит случайно, когда в барабан попадают болты, которые крепят на машинку во время перевозки.

Если вы недавно перевозили машинку и не открутили болты, которые оберегали барабан от лишних вибраций, то возможно, именно они стали причиной посторонних звуков.

Самые распространенные причины

Вот небольшой перечень неисправностей, которые могут быть причиной стука машинки:

Амортизация подшипников

Если во время отжима стиральная машинка сильно гудит, это может говорить о неисправности и старости подшипников.

Первое, на что стоит обратить внимание — неприятный звук при вращении барабана. Это первое предупреждение, что машинку стоит показать мастеру.

Если этого не сделать, неприятный звук будет лишь ухудшаться. Как результат, придется полностью чинить машинку.

Вышли из строя демпферы

Если так произошло, то во время процесса стирки вы будете слышать странные щелчки, напоминающие треск.

Нарушение центровки оси

Если ваша машинка уже старенькая, ее барабан мог просто сойти с оси. Из-за этого барабан может болтаться, вызывая неприятный звук.

Кстати, если вы любите класть в барабан слишком много вещей, это тоже может вызвать странный стук.

Помпа для слива воды

В таком случае барабан будет очень шумно вращаться и стучать во время отжима.

Неправильная установка машинки

Это одна из самых распространенных причин. Если вы установили свой прибор неровно или на кривой поверхности, то во время работы машинка будет подпрыгивать, издавая неприятные звуки.

Также из строя могли выйти амортизаторы, сальник, подшипники, вала крестовины, пружины и тому подобное. Причин стука в барабане может быть множество.

Разобраться, почему возникает нехарактерный звук в барабане, поможет лишь опытный мастер. Он осмотрит машинку, выяснит причину и поможет решить проблему.