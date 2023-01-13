Чому нові пральні машини не можна чистити лимонною кислотою та содою

Пральна машинка – незамінний побутовий прилад, без якого не обходиться жодна господиня. Вона здатна швидко та якісно випрати будь-які забруднення, не зіпсувавши одяг.

На жаль, проточна вода не може похвалитися своєю чистотою, у ній містяться домішки металів та солей. Під час нагрівання ці домішки утворюють осад, що залишається на деталях пральної машинки.

Тому спеціалісти рекомендують проводити чистку пральної машинки раз на рік. Проводять чистку майстри у спеціальних сервісних центрах.

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Проте у народі дуже популярні домашні варіанти чисток, де використовується лимонна кислота, сода та інші компоненти.

Втім, така чистка заборонена для нових пральних машинок, які служать не більше як рік. Чому? Нумо розбиратися.

Чому заборонено чистити пральну машинку за допомогою лимонної кислоти та соди

Спершу потрібно зрозуміти, навіщо чистити пральну машинку. Річ у тім, що навіть найдорожча машинка неминуче забруднюється за кілька років. У барабані накопичуються залишки мийних засобів, нитки з одягу та мікроби.

Через жорстку воду на елементах машинки утворюється накип. Прибрати бруд з важкодоступних місць та позбутися неприємного запаху вкрай важко.

Крім того, гумові частини машинки відволожуються, в них зʼявляється пліснява та грибкові організми, що стають джерелом неприємного запаху.

Як результат, ми помічаємо, що машинка повільно нагріває воду, витрачається зайва електрика, деталі перегріваються, що спричиняє поломки у майбутньому.

Тому раз на рік варто проводити повний чек-ап своєї машинки, щоб вона й надалі справно працювала та не була джерелом бактерій чи інфекцій.

Найпопулярніший домашній спосіб чищення пральної машинки – лимонна кислота та сода. Їх висипають у барабан та вмикають режим прання з найбільшою тривалістю і високою температурою (більше 60º).

Лимонна кислота здатна проникнути у найскладніші місця машинки, прибрати там бруд та неприємний запах.

Проте нову пральну машинку просто не потрібно чистити. Вона й так нова, не має накипу, плісняви та неприємного запаху.

Оскільки лимонна кислота діє на бруд та накип, їй не буде чого робити у новій машинці. Це, своєю чергою, може зіпсувати елементи машинки.

Навіть, якщо машинка стара та брудна, рекомендують додавати невелику кількість кислоти, оскільки вона негативно впливає на елементи пральної машинки.

– Чим менше бруду в барабані, тим менше кислоти потрібно сипати.

Відповідно, на машинку, яка не встигла забруднитися, кислота буде діяти дуже негативно! Крім того, кислота дуже негативно впливає на бак пральної машинки.

Бак пралки – це важлива деталь, без якої робота приладу неможлива. Він являє собою ємність, в яку поміщають барабан пральної машини.

Зазвичай баки виготовляють з:

нержавіючої сталі;

якісного пластику;

композитних матеріалів.

Баки з нержавіючої сталі нормально переносять лимонну кислоту. А ось для машинки з баком, виготовленим з силуміну (сплав алюмінію та кремнію), використання лимонної кислоти заборонене!

За одну таку чистку лимонна кислота руйнує один міліметр покриття бака. Машинка буде ще працювати нетривалий час. Проте потім бак почне тріскатись, що спричинить поломку пральної машинки!

Тому чистити нову машинку лимонною кислотою та содою просто заборонено. Старі ж прилади радять очищати раз на два роки.