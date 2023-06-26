Літні дні – прекрасна пора, та якщо ви захотіли дізнатися про засоби боротьби від комарів, то вам її уже встигли зіпсувати надокучливі комахи. Проте це не трагедія, бо методів боротьби є де кілька, щоб кожен зміг підібрати щось для себе.

Саме тому Факти Life зібрали найдоступніші народні засоби від комарів у приміщенні.

Народні засоби від комарів

Полин, пирій і валеріана

Жменю будь-якої з цих рослин слід закип’ятити й настояти у закритому вигляді протягом години. Далі розчин проціджуємо і наливаємо у розприскувач. Запах цих рослин – гарний спосіб від комарів, але й специфічний для людей, тому вирішуйте самостійно. До того ж, якщо у вас є котик, то готуйтеся до бурхливої ночі для бідного створіння.

Ванілін

Цей спосіб щонайменше має приємніший аромат, аніж попередній. Розвести 1 столову ложку ваніліну у склянці води та залишити на ніч біля себе. Якщо ваніліну немає, можна спробувати корицю. Запах цієї спеції комарі теж не люблять.

Гвоздика

Ще один народний спосіб боротьби з комарами – настоянка з гвоздики. 10 суцвіть потрібно залити окропом і дати настоятися, а потім можете обприскати приміщення або протерти цим відваром поверхні. Також можна взяти половинку лимона, увіткнути в неї 10 гвоздик і залишити у кімнаті. Цитрусові запахи також комарам не до душі.

Ефірні олії

Ще один засіб від комарів із приємним ароматом – ефірні олії лаванди, евкаліпту, чайного дерева, базиліку, цитронели. 5-10 крапель олії на ваш вибір змішайте у склянці води, змочіть вату цим розчином і розкладіть по квартирі. Другий варіант – можна бризнути цим засобом на свічку, камін чи розігріту сковорідку. Також цей засіб від комарів може допомогти й на вулиці, адже ви можете намастити відкриті ділянки тіла – тоді комахи вам точно не страшні.

Соєвий соус

Дивно, та соєвий соус – непоганий засіб від комарів, зокрема у приміщенні. Його варто налити на тарілочку і поставити, наприклад, біля ліжка. Якщо додати котячу м’яту чи лаванду у пропорціях два до одного, це лише посилить засіб.

Також комарі не люблять запаху тютюну й часнику, але використовувати такі методи у приміщеннях – не найкраща ідея. Тому обирайте ароматніші способи боротьби проти комарів, щоби ці комахи не зіпсували вам теплі літні дні.