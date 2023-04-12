Мурахи – комахи, що оселяються як на городі, так і в людських оселях. Такі шкідники швидко розмножуються, тому боротися із ними потрібно дуже оперативно.

Як позбутися мурах у будинку, розповідають Факти ICTV.

Як позбутися мурах у будинку

Знайдіть гніздо мурах

Спершу варто знайти гніздо і позбутися його. Адже саме там ховається матка, яка швидко розмножує комах. Це можуть бути місця з високим рівнем вологості, зокрема: за раковиною, шафами або за плінтусами. Для цього покладіть шматок цукру та простежте за мурахами.

Оцет

Протріть всі поверхні оцтом або зробіть розчин з водою у пропорціях 1:1. Особливо приділіть увагу щілинам і куткам будинку. Також цією рідиною можна обробити мурашине гніздо.

Борна кислота

Змішайте борну кислоту з яєчним жовтком. Покладіть суміш у тарілки і поставте у різних місцях.

Харчова сода

Змішайте харчову соду із цукром. Додайте води. Отриману суміш залиште в кутках і важкодоступних місцях.

Сіль

Популярним у народі є метод із використанням солі. Посипте продукт в кутки і важкодоступні місця, тріщини, діри тощо.

Також можна розчинити сіль з водою й обробити поверхні за допомогою пульверизатора.

Перець і куркума

Для цього способу підійде будь-який мелений перець (чорний, чилі) та куркума.

Змішайте у рівних пропорціях перець і куркуму. Розсипте там, де було гніздо комах, і в усіх важкодоступних місцях.

Олія перцевої м’яти

Перцева м’ята має сильний запах, тож підійде у боротьбі з мурашками.