Мурахи – комахи, що оселяються як на городі, так і в людських оселях. Такі шкідники швидко розмножуються, тому боротися із ними потрібно дуже оперативно.
Як позбутися мурах у будинку, розповідають Факти ICTV.
Як позбутися мурах у будинку
Знайдіть гніздо мурах
Спершу варто знайти гніздо і позбутися його. Адже саме там ховається матка, яка швидко розмножує комах. Це можуть бути місця з високим рівнем вологості, зокрема: за раковиною, шафами або за плінтусами. Для цього покладіть шматок цукру та простежте за мурахами.
Оцет
Протріть всі поверхні оцтом або зробіть розчин з водою у пропорціях 1:1. Особливо приділіть увагу щілинам і куткам будинку. Також цією рідиною можна обробити мурашине гніздо.
Борна кислота
- Змішайте борну кислоту з яєчним жовтком.
- Покладіть суміш у тарілки і поставте у різних місцях.
Харчова сода
- Змішайте харчову соду із цукром.
- Додайте води.
- Отриману суміш залиште в кутках і важкодоступних місцях.
Сіль
Популярним у народі є метод із використанням солі. Посипте продукт в кутки і важкодоступні місця, тріщини, діри тощо.
Також можна розчинити сіль з водою й обробити поверхні за допомогою пульверизатора.
Перець і куркума
Для цього способу підійде будь-який мелений перець (чорний, чилі) та куркума.
- Змішайте у рівних пропорціях перець і куркуму.
- Розсипте там, де було гніздо комах, і в усіх важкодоступних місцях.
Олія перцевої м’яти
Перцева м’ята має сильний запах, тож підійде у боротьбі з мурашками.
- Змішайте 10 крапель м’ятної олії із склянкою води.
- Обприскайте потрібні місця.
- Повторюйте процедуру двічі на день.