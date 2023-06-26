Летние дни – прекрасная пора, но если вы захотели узнать о средствах борьбы от комаров, то вам ее уже немного испортили надоедливые насекомые. Однако это не трагедия, потому что методов борьбы существует несколько, чтобы каждый смог подобрать что-то для себя.

Именно поэтому Факты Life собрали самые доступные народные средства от комаров в помещении.

Народные средства от комаров

Полынь, пырей и валериана

Следует пригоршню одного из этих растений вскипятить и настоять в закрытом виде в течение часа. Далее раствор процеживаем и наливаем в разбрызгиватель. Запах этих растений – хороший способ от комаров, но и специфичен для людей, поэтому решайте самостоятельно. Также, если у вас есть котик, то готовьтесь к бурной ночи для бедного создания.

Ванилин

Этот способ по меньшей мере имеет более приятный аромат, чем предыдущий. Разводите 1 столовую ложку ванилина в стакане воды и оставляете на ночь у себя. Если ванилина нет, то можно попробовать корицу. Запах этой специи комары тоже не любят.

Гвоздика

Еще один народный способ борьбы с комарами – настойка из гвоздики. 10 соцветий нужно залить кипятком и дать настояться, а затем можете распылить в помещении или протереть этим отваром поверхности. Можно взять половинку лимона, воткнуть в нее 10 гвоздик и оставить в помещении. Цитрусовые запахи тоже комарам не по душе.

Эфирные масла

Еще одно средство от комаров с приятным ароматом – эфирные масла лаванды, эвкалипта, чайного дерева, базилика, цитронеллы. 5-10 капель масла на ваш выбор смешайте в стакане воды, протрите этим раствором поверхности. Также можно разложит по квартире, смоченную в этом растворе вату. Второй вариант – можно брызнуть этим средством на свечу, камин или разогретую сковородку. Также это средство от комаров может помочь на улице, ведь вы можете смазать открытые участки тела – и насекомые вам точно не страшны.

Соевый соус

Удивительно, но соевый соус – неплохое средство от комаров, в том числе в помещении. Его следует налить на тарелочку и поставить, например, у кровати. Если добавить кошачью мяту или лаванду в пропорциях два к одному, это лишь усилит средство.

Также комары не любят запаха табака и чеснока, но использовать такие методы в помещении – не самая лучшая идея. Поэтому выбирайте более ароматные способы борьбы против комаров, чтобы насекомые не испортили вам теплые летние дни.