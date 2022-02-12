Напередодні Масляної варто потішити себе та своїх близьких смачними млинцями з різноманітніми начинками.
Кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом сирної начинки. Суддя шоу Мастер Шеф впевнена, що солодкі млинці з сиром та родзинками точно оцінять поціновувачі десертів.
Інгредієнти:
- Сир – 300 г
- Сметана – 30 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Цукор – 3 ст. л.
- Родзинки – 70 г
- Вершкове масло – 30 г
Приготування:
- Для приготування начинки у миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте.
- Готові млинці розділіть на 4 частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть.
- У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром. Потім викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте готові млинці з духовки та розріжте на порції. Смачного!
Нещодавно рецептом грибної начинки для млинців ділився Євген Клопотенко. Щоб страва мала більш насичений і цікавий смак, кулінар додав до грибів червоне вино. Шеф-кухар радить всім неодмінно спробувати млинці з такою начинкою.