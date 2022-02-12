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Смачний та солодкий десерт: як приготувати сирну начинку для млинців

12 Лютого 2022, 08:05
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
творожная начинка для блинов
Джерело: Depositphotos

Напередодні Масляної варто потішити себе та своїх близьких смачними млинцями з різноманітніми начинками.

Кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом сирної начинки. Суддя шоу Мастер Шеф впевнена, що солодкі млинці з сиром та родзинками точно оцінять поціновувачі десертів.

Інгредієнти:

  • Сир – 300 г
  • Сметана – 30 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Родзинки – 70 г
  • Вершкове масло – 30 г

Приготування:

  • ​Для приготування начинки у миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте.
  • Готові млинці розділіть на 4 частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть.
  • У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром. Потім викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою.
  • Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
  • Дістаньте готові млинці з духовки та розріжте на порції. Смачного!

Нещодавно рецептом грибної начинки для млинців ділився Євген Клопотенко. Щоб страва мала більш насичений і цікавий смак, кулінар додав до грибів червоне вино. Шеф-кухар радить всім неодмінно спробувати млинці з такою начинкою.

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Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт
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