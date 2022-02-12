Напередодні Масляної варто потішити себе та своїх близьких смачними млинцями з різноманітніми начинками.

Кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом сирної начинки. Суддя шоу Мастер Шеф впевнена, що солодкі млинці з сиром та родзинками точно оцінять поціновувачі десертів.

Інгредієнти:

Сир – 300 г

Сметана – 30 г

Ванільний цукор – 10 г

Цукор – 3 ст. л.

Родзинки – 70 г

Вершкове масло – 30 г

Приготування:

​Для приготування начинки у миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте.

Готові млинці розділіть на 4 частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть.

У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром. Потім викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою.

Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.

Дістаньте готові млинці з духовки та розріжте на порції. Смачного!

Нещодавно рецептом грибної начинки для млинців ділився Євген Клопотенко. Щоб страва мала більш насичений і цікавий смак, кулінар додав до грибів червоне вино. Шеф-кухар радить всім неодмінно спробувати млинці з такою начинкою.