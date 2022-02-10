Приготування млинців – це лише половина справи, адже до них ще варто зробити смачну начинку. Якщо хтось надає перевагу солодкому наповненню, то інші – солоному.
Шеф-кухар та експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом простої та смачної начинки для млинців з курки.
– Якщо начинка для млинців лише з курки, вона виходить дуже нудною. А я люблю яскраво виражені смаки. Тому завжди додаю рубану печінку. Мені подобається, коли солону начинку подають із солодкуватими млинцями. І вам рекомендую так спробувати, – розповідає Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- Куряча печінка – 100 г;
- Серця – 100 г;
- Курячі стегна – 3 шт.
- Цибулина – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Кріп – 5 г;
- Петрушка – 5 г;
- Вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
- Субпродукти добре промиваємо і просушуємо.
- Ставимо сковороду на вогонь і нагріваємо її. Обсмажуємо у вершковому маслі окремо печінку та окремо серце до готовності.
- Серце та печінку дрібно рубаємо ножем, змішуємо. Додаємо нарізані петрушку та кріп. Добре перемішуємо. Солимо, перчимо на свій смак.
- Стегна запікаємо в духовці при 180 градусах 30 хвилин. Час і температура запікання можуть відрізнятися залежно від духовки.
- М’ясо відокремлюємо від кісток, рубаємо ножем і перемішуємо з субпродуктами.
- Цибулю очищаємо, дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на великій тертці. Обсмажуємо їх на сковороді.
- Додаємо до м’яса та добре перемішуємо.
- У теплу начинку додаємо вершкове масло для соковитості. За бажанням можна додати трохи вершків.