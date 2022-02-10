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Дешево та смачно: рецепт начинки з курки для млинців від Якутова

10 Лютого 2022, 12:43
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Дешево та смачно: рецепт начинки з курки для млинців від Якутова
Джерело: Depositphotos

Приготування млинців – це лише половина справи, адже до них ще варто зробити смачну начинку. Якщо хтось надає перевагу солодкому наповненню, то інші – солоному.

Шеф-кухар та експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом простої та смачної начинки для млинців з курки.

– Якщо начинка для млинців лише з курки, вона виходить дуже нудною. А я люблю яскраво виражені смаки. Тому завжди додаю рубану печінку. Мені подобається, коли солону начинку подають із солодкуватими млинцями. І вам рекомендую так спробувати, – розповідає Алекс Якутов.

Інгредієнти:

  • Куряча печінка – 100 г;
  • Серця – 100 г;
  • Курячі стегна – 3 шт.
  • Цибулина – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Кріп – 5 г;
  • Петрушка – 5 г;
  • Вершкове масло – 50 г.
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Спосіб приготування:

  1. Субпродукти добре промиваємо і просушуємо.
  2. Ставимо сковороду на вогонь і нагріваємо її. Обсмажуємо у вершковому маслі окремо печінку та окремо серце до готовності.
  3. Серце та печінку дрібно рубаємо ножем, змішуємо. Додаємо нарізані петрушку та кріп. Добре перемішуємо. Солимо, перчимо на свій смак.
  4. Стегна запікаємо в духовці при 180 градусах 30 хвилин. Час і температура запікання можуть відрізнятися залежно від духовки.
  5. М’ясо відокремлюємо від кісток, рубаємо ножем і перемішуємо з субпродуктами.
  6. Цибулю очищаємо, дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на великій тертці. Обсмажуємо їх на сковороді.
  7. Додаємо до м’яса та добре перемішуємо.
  8. У теплу начинку додаємо вершкове масло для соковитості. За бажанням можна додати трохи вершків.

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
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