Приготування млинців – це лише половина справи, адже до них ще варто зробити смачну начинку. Якщо хтось надає перевагу солодкому наповненню, то інші – солоному.

Шеф-кухар та експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов поділився рецептом простої та смачної начинки для млинців з курки.

– Якщо начинка для млинців лише з курки, вона виходить дуже нудною. А я люблю яскраво виражені смаки. Тому завжди додаю рубану печінку. Мені подобається, коли солону начинку подають із солодкуватими млинцями. І вам рекомендую так спробувати, – розповідає Алекс Якутов.

Інгредієнти:

Куряча печінка – 100 г;

Серця – 100 г;

Курячі стегна – 3 шт.

Цибулина – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Кріп – 5 г;

Петрушка – 5 г;

Вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування: