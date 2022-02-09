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З червоним вином і насиченим смаком: рецепт грибної начинки для млинців

9 Лютого 2022, 13:50
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
млинці з грибами, клопотенко
Джерело: Depositphotos

Млинці з різноманітними начинками полюбляють готувати мало не в кожній сім’ї. Особливою популярністю ця страва користується напередодні Масляної.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом улюбленої грибної начинки для млинців.

А щоб страва мала більш насичений і цікавий смак, кулінар додав до грибів червоне вино. Євген радить всім неодмінно спробувати млинці з такою начинкою.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно – 250 г
  • яйця – 4 шт
  • цукор – 2 ст. л.
  • рослинна олія – 50 мл
  • 1 дрібка солі

Для начинки:

  • вершкове масло – 50 г
  • червоне вино – 150 мл
  • сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Змішайте у великій мисці інгредієнти для тіста – молоко (1 л), 2 ст.л. цукру, 50 мл рослинної олії, вбийте 4 яйця.
  2. Розмішайте до однорідності та потім поступово додавайте борошно (всього знадобиться 250 г), додайте дрібку солі. Добре перемішайте тісто, щоб уникнути грудочок.
  3. Розігрійте млинцеву або звичайну сковороду. Ополоником вилийте тісто на сковорідку і рівномірно розподіліть по поверхні. Смажити млинці можна без олії, вона є у складі тіста. Смажте млинці по кілька хвилин з обох боків.
  4. Печериці (100 г) добре промийте та висушіть. Наріжте їх тонкими пластинами. Розігрійте пательню з вершковим маслом (50 г) і обсмажте печериці приблизно 10 хвилин. Поперчіть і посоліть за смаком.
  5. Потім вилийте в сковорідку 150 мл червоного вина і протушкуйте в ньому гриби на середньому вогні до випарювання. Викладіть готову начинку на млинці та подавайте.

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Теги
Євген Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
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