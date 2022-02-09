Млинці з різноманітними начинками полюбляють готувати мало не в кожній сім’ї. Особливою популярністю ця страва користується напередодні Масляної.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом улюбленої грибної начинки для млинців.
А щоб страва мала більш насичений і цікавий смак, кулінар додав до грибів червоне вино. Євген радить всім неодмінно спробувати млинці з такою начинкою.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 250 г
- яйця – 4 шт
- цукор – 2 ст. л.
- рослинна олія – 50 мл
- 1 дрібка солі
Для начинки:
- вершкове масло – 50 г
- червоне вино – 150 мл
- сіль та перець за смаком
Приготування:
- Змішайте у великій мисці інгредієнти для тіста – молоко (1 л), 2 ст.л. цукру, 50 мл рослинної олії, вбийте 4 яйця.
- Розмішайте до однорідності та потім поступово додавайте борошно (всього знадобиться 250 г), додайте дрібку солі. Добре перемішайте тісто, щоб уникнути грудочок.
- Розігрійте млинцеву або звичайну сковороду. Ополоником вилийте тісто на сковорідку і рівномірно розподіліть по поверхні. Смажити млинці можна без олії, вона є у складі тіста. Смажте млинці по кілька хвилин з обох боків.
- Печериці (100 г) добре промийте та висушіть. Наріжте їх тонкими пластинами. Розігрійте пательню з вершковим маслом (50 г) і обсмажте печериці приблизно 10 хвилин. Поперчіть і посоліть за смаком.
- Потім вилийте в сковорідку 150 мл червоного вина і протушкуйте в ньому гриби на середньому вогні до випарювання. Викладіть готову начинку на млинці та подавайте.