Млинці з різноманітними начинками полюбляють готувати мало не в кожній сім’ї. Особливою популярністю ця страва користується напередодні Масляної.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом улюбленої грибної начинки для млинців.

А щоб страва мала більш насичений і цікавий смак, кулінар додав до грибів червоне вино. Євген радить всім неодмінно спробувати млинці з такою начинкою.

Інгредієнти:

Для тіста: молоко – 1 л

борошно – 250 г

яйця – 4 шт

цукор – 2 ст. л.

рослинна олія – 50 мл

1 дрібка солі Для начинки: печериці – 100 г

вершкове масло – 50 г

червоне вино – 150 мл

сіль та перець за смаком

Приготування: