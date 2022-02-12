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Вкусный и сладкий десерт: как приготовить творожную начинку для блинов

12 февраля 2022, 08:05
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
творожная начинка для блинов
Источник: Depositphotos

Накануне Масленицы стоит порадовать себя и своих близких вкусными блинами с разнообразными начинками.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожной начинки. Судья шоу Мастер Шеф уверена, что сладкие блины с сыром и изюмом точно оценят ценители десертов.

Ингредиенты:

  • Сыр – 300 г
  • Сметана – 30 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Изюм — 70 г
  • Сливочное масло – 30 г

Приготовление:

  1. Для приготовления начинки в миску выложите домашний творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте.
  2. Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните.
  3. В высокую форму для запекания выложите блины в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром. Затем выложите второй слой блинчиков, добавьте сахар. Форму накройте фольгой.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
  5. Достаньте готовые блины из духовки и разрежьте на порции. Приятного аппетита!

Недавно рецептом грибной начинки для блинов делился Евгений Клопотенко. Чтобы блюдо имело более насыщенный и интересный вкус, кулинар добавил к грибам красное вино. Шеф-повар советует всем непременно попробовать блинчики с такой начинкой.

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Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт
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