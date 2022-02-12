Накануне Масленицы стоит порадовать себя и своих близких вкусными блинами с разнообразными начинками.
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожной начинки. Судья шоу Мастер Шеф уверена, что сладкие блины с сыром и изюмом точно оценят ценители десертов.
Ингредиенты:
- Сыр – 300 г
- Сметана – 30 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Изюм — 70 г
- Сливочное масло – 30 г
Приготовление:
- Для приготовления начинки в миску выложите домашний творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте.
- Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните.
- В высокую форму для запекания выложите блины в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром. Затем выложите второй слой блинчиков, добавьте сахар. Форму накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте готовые блины из духовки и разрежьте на порции. Приятного аппетита!
Недавно рецептом грибной начинки для блинов делился Евгений Клопотенко. Чтобы блюдо имело более насыщенный и интересный вкус, кулинар добавил к грибам красное вино. Шеф-повар советует всем непременно попробовать блинчики с такой начинкой.