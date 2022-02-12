Накануне Масленицы стоит порадовать себя и своих близких вкусными блинами с разнообразными начинками.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожной начинки. Судья шоу Мастер Шеф уверена, что сладкие блины с сыром и изюмом точно оценят ценители десертов.

Ингредиенты:

Сыр – 300 г

Сметана – 30 г

Ванильный сахар – 10 г

Сахар – 3 ст. л.

Изюм — 70 г

Сливочное масло – 30 г

Приготовление:

Для приготовления начинки в миску выложите домашний творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте. Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните. В высокую форму для запекания выложите блины в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром. Затем выложите второй слой блинчиков, добавьте сахар. Форму накройте фольгой. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте готовые блины из духовки и разрежьте на порции. Приятного аппетита!

Недавно рецептом грибной начинки для блинов делился Евгений Клопотенко. Чтобы блюдо имело более насыщенный и интересный вкус, кулинар добавил к грибам красное вино. Шеф-повар советует всем непременно попробовать блинчики с такой начинкой.