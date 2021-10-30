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Ідеальний сніданок: покроковий рецепт гарбузових оладок

30 Жовтня 2021, 07:00 Каріна Зуєва
Ідеальний сніданок: покроковий рецепт гарбузових оладок

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим і швидким рецептом оладок із гарбуза.

В Instagram він опублікував відео, в якому показав покрокове приготування, тож як приготувати гарбузові оладки – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • борошно – 300 г;
  • цукор – дві столові ложки;
  • безлактозне молоко – 300 мл;
  • два курячі яйця;
  • розпушувач;
  • гарбуз – 100 г;
  • мелена кава – 5 г;
  • ванільний цукор;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку необхідно з’єднати сухі інгредієнти – борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор. Перемішати їх.
  2. Після вбити два яйця і додати мелену каву.
  3. Додати гарбуз подрібнений на крупній тертці.
  4. Додати трохи соняшникової олії та влити безлактозне молоко.
  5. Добре все перемішати блендером.
  6. Нагріти сковорідку та обсмажувати з двох сторін до рум’яної скоринки.

– Вони як сонечко на тарілці. Дуже затишні та романтичні… Їжте з медом чи топленим вершковим маслом, – рекомендує Клопотенко.

Також шеф-кухар пояснив, чому в цьому рецепті варто віддати перевагу безлактозному молоку. За його словами, воно солодше звичайного і дуже підходить до цих оладок.

Раніше ми писали, як приготувати гарбузову кашу на молоці з пшоном. Рецептом поділилася ведуча реаліті Ревізори на порозі на Новому каналі Анна Жижа.

Для цієї легкої страви знадобиться лише гарбуз, пшоно, молоко та вершкове масло. Детальний рецепт та як приготувати – читайте на Фактах ICTV.

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