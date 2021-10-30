Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим і швидким рецептом оладок із гарбуза.
В Instagram він опублікував відео, в якому показав покрокове приготування, тож як приготувати гарбузові оладки – далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- борошно – 300 г;
- цукор – дві столові ложки;
- безлактозне молоко – 300 мл;
- два курячі яйця;
- розпушувач;
- гарбуз – 100 г;
- мелена кава – 5 г;
- ванільний цукор;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Спочатку необхідно з’єднати сухі інгредієнти – борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор. Перемішати їх.
- Після вбити два яйця і додати мелену каву.
- Додати гарбуз подрібнений на крупній тертці.
- Додати трохи соняшникової олії та влити безлактозне молоко.
- Добре все перемішати блендером.
- Нагріти сковорідку та обсмажувати з двох сторін до рум’яної скоринки.
– Вони як сонечко на тарілці. Дуже затишні та романтичні… Їжте з медом чи топленим вершковим маслом, – рекомендує Клопотенко.
Також шеф-кухар пояснив, чому в цьому рецепті варто віддати перевагу безлактозному молоку. За його словами, воно солодше звичайного і дуже підходить до цих оладок.
Раніше ми писали, як приготувати гарбузову кашу на молоці з пшоном. Рецептом поділилася ведуча реаліті Ревізори на порозі на Новому каналі Анна Жижа.
Для цієї легкої страви знадобиться лише гарбуз, пшоно, молоко та вершкове масло. Детальний рецепт та як приготувати – читайте на Фактах ICTV.