Украинская актриса и звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная поделилась рецептом панкейков. Это сладкие и вкусные блинчики, которые обычно готовятся на завтрак.

Традиционное блюдо Северной Америки стало популярным благодаря легкой технологии приготовления. Панкейки идеально сочетаются с медом, ягодами, фруктами или шоколадом.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт

теплое молоко – 100 мл

сахар – 50 г

ванильный экстракт – 1 ч.л.

мука – 120 г

разрыхлитель — 5 г

мед

Приготовление:

Взбейте яйцо, добавьте теплое молоко, сахар и ванильный экстракт. Взбивайте ингредиенты до однородной консистенции. Отдельно смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Порциями добавляйте муку в яичную смесь, хорошо размешивая венчиком или миксером, чтобы не было комочков. Разогрейте сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Жарьте блины на умеренном огне без добавления масла. Готовые панкейки подавайте с медом или сметаной.

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