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Вкусные и пышные панкейки – рецепт от звезды сериала Крепостная

3 ноября 2021, 14:51 Валентина Чорна
панкейки
Источник: Depositphotos

Украинская актриса и звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная поделилась рецептом панкейков. Это сладкие и вкусные блинчики, которые обычно готовятся на завтрак.

Традиционное блюдо Северной Америки стало популярным благодаря легкой технологии приготовления. Панкейки идеально сочетаются с медом, ягодами, фруктами или шоколадом.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт
  • теплое молоко – 100 мл
  • сахар – 50 г
  • ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • мука – 120 г
  • разрыхлитель — 5 г
  • мед

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо, добавьте теплое молоко, сахар и ванильный экстракт. Взбивайте ингредиенты до однородной консистенции.
  2. Отдельно смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Порциями добавляйте муку в яичную смесь, хорошо размешивая венчиком или миксером, чтобы не было комочков.
  3. Разогрейте сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Жарьте блины на умеренном огне без добавления масла.
  4. Готовые панкейки подавайте с медом или сметаной.

Раньше мы писали как приготовить тыквенные оладьи. Простым и быстрым рецептом поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Тыквенные оладьи – это еще один удачный вариант для завтрака в осенний период. Подробный рецепт и как приготовить — читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Кріпосна , Кулінарні рецепти , Рецепт
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