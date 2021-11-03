Украинская актриса и звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная поделилась рецептом панкейков. Это сладкие и вкусные блинчики, которые обычно готовятся на завтрак.
Традиционное блюдо Северной Америки стало популярным благодаря легкой технологии приготовления. Панкейки идеально сочетаются с медом, ягодами, фруктами или шоколадом.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт
- теплое молоко – 100 мл
- сахар – 50 г
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
- мука – 120 г
- разрыхлитель — 5 г
- мед
Приготовление:
- Взбейте яйцо, добавьте теплое молоко, сахар и ванильный экстракт. Взбивайте ингредиенты до однородной консистенции.
- Отдельно смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Порциями добавляйте муку в яичную смесь, хорошо размешивая венчиком или миксером, чтобы не было комочков.
- Разогрейте сковороду (желательно с антипригарным покрытием). Жарьте блины на умеренном огне без добавления масла.
- Готовые панкейки подавайте с медом или сметаной.
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