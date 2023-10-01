Скільки живуть собаки

Неможливо точно сказати, скільки проживе ваш собака. Проте вирахувати приблизну тривалість життя тварини, враховуючи спосіб її життя, догляд та породу – все-таки можна спробувати.

Про тривалість життя собак Факти Life розпитали в лікаря ветеринарної медицини Іллі Пронька.

– Скільки проживе собака залежить від багатьох факторів. Генетика, спосіб життя, ветеринарний супровід та інше. Деякі породи мають схильність до довгого життя, інші живуть не так довго, на жаль, – розповідає лікар.

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За його словами, вважається, що чим більше тварина за розмірами, тим менше вона живе.

– Проте є випадки, коли великі собаки живуть до 13-15 років. Дрібні породи собак частіше живуть в середньому до 15 років, але тут все індивідуально. Якщо стежити за станом здоров’я та контролювати хронічні захворювання – термін життя можна збільшити, – наголошує ветеринар.

Від чого залежить тривалість життя собаки

Чималий вплив на життя собак має генетика. Адже навіть якщо тваринка добре харчується, має правильний догляд та достатній рівень активності, спадкові хвороби можуть скоротити її вік.

Проте якісний догляд за здоровим собакою може значно збільшити тривалість його життя. До цього пункту належить і місце відпочинку тварини. Воно має розміщуватися у тиші, якомога далі від радіаторів, шуму, побутової техніки та протягів.

Увага господаря для собаки вкрай важлива, адже самотність та стреси вкорочують віку вашому улюбленцю. Також варто подбати про якісний раціон, який підходитиме вашій тваринці, особливо, якщо вона має певні особливості чи алергії. Пильнуйте за якістю зубів та шерсті тваринки.

Крім того, не забувайте, що вигул собаки – це не просто похід у туалет. Кожна тваринка для гарного самопочуття повинна мати певний проміжок часу для активного відпочинку. Якщо брати до уваги маленькі породи собак, то це близько години щодня. А ось великим породам – потрібні всі три години на день.

Також не нехтуйте щепленнями та профілактичними походами до ветеринара. Більшість хвороб у тварин, так само як і в людей, на початкових стадіях лікувати набагато легше.

Один з неочевидних факторів – це виховання собаки. Тварини, які не знають команд та не слухаються господаря частіше стають жертвами нещасних випадків, тому статистично менше живуть. Наприклад, не слухаючи господаря, кидаються на дорогу, де їздять автомобілі.

Скільки живуть собаки

Тривалість життя собак різниться залежно від їхньої породи.

Декоративні породи живуть близько 12-16 років, а ось великі – 8-12. Однак можуть бути і винятки. Так, пекінеси живуть до 12 років. Це зумовлено їхньою схильністю до хвороб.

Також собаки змішаних порід часто живуть довше, ніж чистопородні. У них міцніший імунітет, а схильність до генетичних захворювань, навпаки, менша. Тому вони можуть прожити близько 12-20 років.

Ще один момент, на який варто звернути увагу – стать. Самки часто живуть на 1-2 роки довше. Їхній організм має більший запас витривалості, адже вони мають виношувати та вигодовувати потомство. Проте часті пологи (частіше, ніж раз на рік) та неякісне відновлення після них вкорочують віку самці. Ба більше, її потомству також.