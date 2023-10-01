Сколько живут собаки

Невозможно точно сказать, сколько проживет ваша собака. Однако высчитать приблизительную продолжительность жизни животного, учитывая образ его жизни, уход и породу – все-таки можно попробовать.

О продолжительности жизни собак Факты Life расспросили у врача ветеринарной медицины Ильи Пронько.

— Сколько проживет собака, зависит от многих факторов. Генетика, образ жизни, ветеринарное сопровождение и т.д. Некоторые породы склонны к долгой жизни, другие живут не так долго, к сожалению, — рассказывает врач.

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По его словам, считается, что чем больше животное по размерам, тем меньше оно живет.

— Однако есть случаи, когда большие собаки живут до 13-15 лет. Мелкие породы собак чаще живут в среднем до 15 лет, но здесь все индивидуально. Если следить за состоянием здоровья и контролировать хронические заболевания – срок жизни можно увеличить, – отмечает ветеринар.

От чего зависит продолжительность жизни собаки

Довольно большое влияние на жизнь собак оказывает генетика. Ведь даже если животное хорошо питается, получает правильный уход и достаточный уровень активности, наследственные болезни могут сократить его возраст.

Однако качественный уход за здоровой собакой может значительно увеличить продолжительность ее жизни. К этому пункту относится и место отдыха животного. Оно должно размещаться в тишине, как можно дальше от радиаторов, шума, бытовой техники и сквозняков.

Внимание хозяина для собаки крайне важно, а одиночество и стрессы укорачивают жизнь вашему любимцу. Также стоит позаботиться о качественном рационе, который будет подходить вашему животному, особенно, если оно имеет определенные особенности или аллергии. Также следите за качеством его зубов и шерсти.

Кроме того, не забывайте, что выгул собаки — это не просто поход в туалет. Каждое животное для хорошего самочувствия должно иметь определенный промежуток времени для активного отдыха. Если с маленькими породами собак следует гулять около часа ежедневно, то крупным породам нужны все три часа в день.

Также не пренебрегайте прививками и профилактическими походами к ветеринару. Большинство болезней у животных, так же как и у людей, на начальных стадиях лечить гораздо легче.

Один из неочевидных факторов — это воспитание собаки. Животные, которые не знают команд и не слушаются хозяина чаще становятся жертвами несчастных случаев, поэтому статистически меньше живут. Например, не слушая хозяина, бросаются на дорогу, где ездят автомобили.

Сколько живут собаки

Продолжительность жизни собак различается в зависимости от их породы.

Декоративные породы живут около 12-16 лет, а вот крупные — 8-12. Однако могут быть и исключения. Так, пекинесы живут до 12 лет. Это обусловлено их склонностью к болезням.

Также собаки смешанных пород часто живут дольше, чем чистопородные. У них более крепкий иммунитет, а склонность к генетическим заболеваниям, наоборот, меньше. Поэтому они могут прожить около 12-20 лет.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание — пол. Самки часто живут на 1-2 года дольше. Их организм имеет больший запас выносливости, поскольку они должны вынашивать и выкармливать потомство. Однако частые роды (чаще, чем раз в год) и некачественное восстановление после них укорачивают возраст самке. Более того, ее потомству тоже.