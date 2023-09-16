Тих, хто мріє про собаку та шукає домашнього улюбленця, непокоїть питання, які саме породи можна тримати у квартирі та чи є якісь обмеження у законодавстві з приводу цього. Про це Факти ICTV розпитали у поведінкового спеціаліста, кінолога та науковиці Єлизавети Варжанської та кінолога-інструктора КСУ, співзасновниці та провідної фахівчині Pink Puppy Pet School Рії Смульської.

Які породи собак можна тримати у квартирі

У квартирі можна тримати будь-яких собак, запевняє Рія Смульська.

Набагато важливішими за місце, де собака проживає – квартира чи приватний будинок – є рівень навантаження та активності, які може забезпечити власник.

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Які породи собак не варто тримати у квартирі

Існує думка про те, що великих собак краще тримати в будинку, адже тварина повинна мати територію, де може побігати. Насправді ж, каже Рія Смульська, і у квартирі, і на присадибній ділянці дорослий собака більшість часу відпочиватиме, лежачи десь у затишному місці.

Для оптимального ж фізичного та психічного розвитку у будь-якому разі потрібні прогулянки з власником. Вони повинні бути двічі на день та загалом тривати близько двох годин.

– Це стосується кожного здорового собаки, незалежно від розміру, породи або її відсутності, – каже Смульська.

Таким чином, і великих собак у квартирі тримати можна, проте це складніше, адже потрібно враховувати чимало нюансів, плануючи життя улюбленця в невеличкому просторі.

– Наприклад, чи знайдеться достатньо простору для того, щоб розташувати лежанку у місці, де одночасно не буде протягів, прямого сонця та опалювальних приладів, – додає експерт.

Якщо ж ви живете не на першому поверсі, продумайте, як підніматимете та спускатиме цуценя, якщо поламається ліфт – навіть кількамісячний малюк великої породи може бути досить важким, а сил піднятись на 16-й поверх у нього не вистачить.

– Доки ми привчаємо собаку ходити в туалет на вулиці, доведеться виводити цуценя 5-6 разів на день, і у багатоповерхівці це може стати випробуванням, – додає Смульська.

Також деякі собаки активно цілий рік линяють, тому подумайте, чи готові змиритися з шерстю у кожній шпарині квартири.

Якщо житло зовсім маленьке і собака фізично не має місця зручно розвернутися, то він може травмуватися. Особливо часто страждає хвіст, який собаки нерідко травмують об кути меблів.

Подейкують, що не варто тримати у квартирі і дуже активних собак, як-от Хаскі чи Бігль. Але за бажання можна завести навіть дуже активного собаку в невеличкій квартирі посеред міста.

Проте все це за умови, що у власника є достатньо часу на тривалі прогулянки з таким собакою. Важливою є і можливість щодня вивозити тварину у місце, де вона зможе вдосталь порухатись.

Отже, обираючи чотирилапого улюбленця, слід насамперед зважати не так на житло, як на потреби тварини.

Які породи собак не можна тримати на законодавчому рівні

В Україні немає собак, утримання яких було б заборонене законодавством. Проте є низка порід, які вважаються небезпечними. До них належать:

Акіта-іну;

Акіта американський;

Бульдог;

Бульмастиф;

Бультер’єр;

Вівчарка;

Вовкодав ірландський;

Гампр;

Доберман;

Кангал;

Мастиф;

Московська сторожова;

Ротвейлер;

Тер’єр американський стафордширський.

Повний перелік небезпечних порід собак є тут.

Власники таких собак та їхніх метисів мають дотримуватися деяких правил. І перше – вигулювати їх лише у наморднику та на повідцю.

Також обов’язковим є страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

До того ж для жителів Києва обов’язковим є тестування за програмою Собака-компаньйон.

– Наше законодавство дійсно обмежує можливість гуляти з собакою без намордника для власників деяких порід, які вважаються небезпечними чи неконтрольованими. Також власники обов’язково мають чипувати та зареєструвати улюбленця, не вигулювати у стані сп’яніння та оформити страховку, – говорить Варжанська.

Експерт додає, що ці обмеження, на жаль, провокують “особливе” ставлення до собак таких порід:

– Найчастіше власники відчувають тиск з боку суспільства, що повинні суворо ставитися до свого улюбленця через породу. Але насправді саме це і може призвести до агресивної поведінки у собаки будь-якої породи.

Агресивних порід взагалі не існує. І про це свідчить низка досліджень. А от індивідуальний досвід, безпечність середовища та ставлення людей довкола формують характер тварини.

Як створити умови собаці будь-якої породи

Утримання у квартирі собаки не є проблемою, якщо задовольнити всі потреби тварини.

– Не можна вигулювати шпіца раз на тиждень, навіть якщо він маленький і квартира двоповерхова. Якщо ви хочете великого та активного собаку, то також потрібно буде задовільнити його потребу у балансі фізичних та когнітивних навантажень, – каже Варжанська.

Крім того, собака повинен мати власне окреме від людей місце у квартирі, бажано у кожній кімнаті. Тварині потрібно достатньо простору для сну, туалету та їжі.

Для нормального життя у квартирі дуже активного та великого собаки необхідне збагачення середовища, баланс навантажень та відчуття безпеки.

Баланс навантажень досягається збалансованими прогулянками, дресируванням, головоломками та пошуковими іграми вдома, спільним часом для розслаблення.

– Купляйте різноманітні іграшки, які будуть давати собаці усі можливі тактильні відчуття. Додавайте різні смаколики та погризушки. Я також дуже рекомендую зайнятися простим ноузворком – вправами на пошук собакою певних зразків запаху, – каже Варжанська.

Для створення безпечних відносин потрібно уникати примусу та негативу у вихованні. Концентруйтеся на наданні альтернативи небажаній поведінці. Собаці або цуценяті дуже важко сприймати команду “не можна”, якщо його ніколи цього не вчили. А суворий тон та погрози викличуть лише непорозуміння та страх.

Деякі поведінкові симптоми, як-от неохайність, деструктивна поведінка, агресія, є ознакою психічної травми. У такому разі не залишайте ситуацію без уваги – зверніться зоопсихологів чи кінологів.