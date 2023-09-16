Тих, хто мріє про собаку та шукає домашнього улюбленця, непокоїть питання, які саме породи можна тримати у квартирі та чи є якісь обмеження у законодавстві з приводу цього. Про це Факти ICTV розпитали у поведінкового спеціаліста, кінолога та науковиці Єлизавети Варжанської та кінолога-інструктора КСУ, співзасновниці та провідної фахівчині Pink Puppy Pet School Рії Смульської.
Які породи собак можна тримати у квартирі
У квартирі можна тримати будь-яких собак, запевняє Рія Смульська.
Набагато важливішими за місце, де собака проживає – квартира чи приватний будинок – є рівень навантаження та активності, які може забезпечити власник.
Які породи собак не варто тримати у квартирі
Існує думка про те, що великих собак краще тримати в будинку, адже тварина повинна мати територію, де може побігати. Насправді ж, каже Рія Смульська, і у квартирі, і на присадибній ділянці дорослий собака більшість часу відпочиватиме, лежачи десь у затишному місці.
Для оптимального ж фізичного та психічного розвитку у будь-якому разі потрібні прогулянки з власником. Вони повинні бути двічі на день та загалом тривати близько двох годин.
– Це стосується кожного здорового собаки, незалежно від розміру, породи або її відсутності, – каже Смульська.
Таким чином, і великих собак у квартирі тримати можна, проте це складніше, адже потрібно враховувати чимало нюансів, плануючи життя улюбленця в невеличкому просторі.
– Наприклад, чи знайдеться достатньо простору для того, щоб розташувати лежанку у місці, де одночасно не буде протягів, прямого сонця та опалювальних приладів, – додає експерт.
Якщо ж ви живете не на першому поверсі, продумайте, як підніматимете та спускатиме цуценя, якщо поламається ліфт – навіть кількамісячний малюк великої породи може бути досить важким, а сил піднятись на 16-й поверх у нього не вистачить.
– Доки ми привчаємо собаку ходити в туалет на вулиці, доведеться виводити цуценя 5-6 разів на день, і у багатоповерхівці це може стати випробуванням, – додає Смульська.
Також деякі собаки активно цілий рік линяють, тому подумайте, чи готові змиритися з шерстю у кожній шпарині квартири.
Якщо житло зовсім маленьке і собака фізично не має місця зручно розвернутися, то він може травмуватися. Особливо часто страждає хвіст, який собаки нерідко травмують об кути меблів.
Подейкують, що не варто тримати у квартирі і дуже активних собак, як-от Хаскі чи Бігль. Але за бажання можна завести навіть дуже активного собаку в невеличкій квартирі посеред міста.
Проте все це за умови, що у власника є достатньо часу на тривалі прогулянки з таким собакою. Важливою є і можливість щодня вивозити тварину у місце, де вона зможе вдосталь порухатись.
Отже, обираючи чотирилапого улюбленця, слід насамперед зважати не так на житло, як на потреби тварини.
Які породи собак не можна тримати на законодавчому рівні
В Україні немає собак, утримання яких було б заборонене законодавством. Проте є низка порід, які вважаються небезпечними. До них належать:
- Акіта-іну;
- Акіта американський;
- Бульдог;
- Бульмастиф;
- Бультер’єр;
- Вівчарка;
- Вовкодав ірландський;
- Гампр;
- Доберман;
- Кангал;
- Мастиф;
- Московська сторожова;
- Ротвейлер;
- Тер’єр американський стафордширський.
Повний перелік небезпечних порід собак є тут.
Власники таких собак та їхніх метисів мають дотримуватися деяких правил. І перше – вигулювати їх лише у наморднику та на повідцю.
Також обов’язковим є страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.
До того ж для жителів Києва обов’язковим є тестування за програмою Собака-компаньйон.
– Наше законодавство дійсно обмежує можливість гуляти з собакою без намордника для власників деяких порід, які вважаються небезпечними чи неконтрольованими. Також власники обов’язково мають чипувати та зареєструвати улюбленця, не вигулювати у стані сп’яніння та оформити страховку, – говорить Варжанська.
Експерт додає, що ці обмеження, на жаль, провокують “особливе” ставлення до собак таких порід:
– Найчастіше власники відчувають тиск з боку суспільства, що повинні суворо ставитися до свого улюбленця через породу. Але насправді саме це і може призвести до агресивної поведінки у собаки будь-якої породи.
Агресивних порід взагалі не існує. І про це свідчить низка досліджень. А от індивідуальний досвід, безпечність середовища та ставлення людей довкола формують характер тварини.
Як створити умови собаці будь-якої породи
Утримання у квартирі собаки не є проблемою, якщо задовольнити всі потреби тварини.
– Не можна вигулювати шпіца раз на тиждень, навіть якщо він маленький і квартира двоповерхова. Якщо ви хочете великого та активного собаку, то також потрібно буде задовільнити його потребу у балансі фізичних та когнітивних навантажень, – каже Варжанська.
Крім того, собака повинен мати власне окреме від людей місце у квартирі, бажано у кожній кімнаті. Тварині потрібно достатньо простору для сну, туалету та їжі.
Для нормального життя у квартирі дуже активного та великого собаки необхідне збагачення середовища, баланс навантажень та відчуття безпеки.
Баланс навантажень досягається збалансованими прогулянками, дресируванням, головоломками та пошуковими іграми вдома, спільним часом для розслаблення.
– Купляйте різноманітні іграшки, які будуть давати собаці усі можливі тактильні відчуття. Додавайте різні смаколики та погризушки. Я також дуже рекомендую зайнятися простим ноузворком – вправами на пошук собакою певних зразків запаху, – каже Варжанська.
Для створення безпечних відносин потрібно уникати примусу та негативу у вихованні. Концентруйтеся на наданні альтернативи небажаній поведінці. Собаці або цуценяті дуже важко сприймати команду “не можна”, якщо його ніколи цього не вчили. А суворий тон та погрози викличуть лише непорозуміння та страх.
Деякі поведінкові симптоми, як-от неохайність, деструктивна поведінка, агресія, є ознакою психічної травми. У такому разі не залишайте ситуацію без уваги – зверніться зоопсихологів чи кінологів.