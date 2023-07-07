Власникам собак одразу варто подбати про догляд за ротовою порожниною їх улюбленця. Адже від того, як ви чистите зуби собаці вдома, залежить його здоров’я.

У собак також трапляються стоматологічні захворювання, зокрема у них можуть випадати чи розхитуватися зуби, кровоточити ясна. Такі неприємні наслідки викликає саме погана гігієна ротової порожнини. Адже шматки їжі можуть застрягати поміж зубів і гнити, м’який наліт з часом перетворюється у твердий, а це вже призводить до запалення ясен.

Тому Факти Life з лікарем ветеринарної медицини Іллею Пронько підготували пам’ятку про те, як правильно чистити зуби собаці в домашніх умовах.

Коли потрібно чистити зуби собаці

Попри те, що молочні зуби собакам можна не чистити (зміна на постійні відбувається на 4-6 місяці, а для великих порід собак – до 9 місяців), привчати тварин до процедури варто саме з зовсім юного віку, щоб згодом їх не лякали маніпуляції. Починати можете з масажних рухів по яснах, щоб песика не насторожували ваші дотики до зубів.

Згодом можна використовувати марлю, намотану на палець. Також не прагніть почистити одразу всі зуби. Тривалість маніпуляцій збільшуйте поступово, щоб не мучити тварину, коли та виривається.

Дорослим собакам варто чистити зуби щодня.

– Дослідження наших західних колег вказують на те, що це бажано робити щодня, як і людям. У наших умовах це досить важко, але мета повинна бути поставлена висока. До цього потрібно привчати тварину, чим краще вона привчена – тим легше це буде робити регулярно, – розповідає ветеринар.

Також він наголошує, що кожні пів року собаку варто показувати стоматологу.

Чим можна почистити зуби собаці

– Засобів для чищення зубів більш ніж достатньо, від професійних до звичайних. Все залежить від того, яка у вашої тварини ситуація. Деяким підходить звичайна фізіологічна ветеринарна дентальна щітка, комусь доводиться благати тваринку, щоб це зробити, і потрібно досягти максимального ефекту за короткий проміжок часу. Отже, підбір засобів повинен бути абсолютно індивідуальним і обов’язково обговорений разом з вашим ветеринарним лікарем, – наголошує Ілля Пронько.

Щітку для чищення зубів собаці можна придбати як у звичайних маркетплейсах, а і в зоологічних. Вартість їх варіюється від 65 до 600 грн. Також варто зауважити, що вона підбирається і під розмір вашої тварини.

Не можна використовувати зубну пасту для людей, якщо зібралися чистити зуби собаці. Така паста не їстівна, а ваш песик її просто не виплюне. Вартість спеціальної зубної пасти для собак від 90 до 200 грн в середньому.

Ба більше, людська паста може бути, наприклад, з ментолом, а це не той смак, який зацінить ваш улюбленець. А ось спеціалізовані бувають навіть зі смаком яловичини.

Як правильно чистити зуби собаці в домашніх умовах

Перетворіть чищення зубів для собаки у певний ритуал, під час якого він почуватиметься комфортно.

За словами ветеринара, дуже важливо в перші сеанси не зробити тварині стрес, бо можна порушити контакт.

– Тож будь-які форсовані методи протипоказані. Потрібно дати зрозуміти, що ви не ворог, зробити комфорт як для неї, так і для вас. Після цього всього процесу, якщо це дозволив ваш ветеринарний лікар – обов’язкова смачна винагорода. Якщо тварина не привчена до цього, бажано кожні пів року звертатись до ветеринарного стоматолога, який під медикаментозною седацією зробить професійну санацію ротової порожнини, – розповідає спеціаліст.

Процедуру можна проводити перед прогулянкою або перед іграми із собакою, щоб тварина знала, що після не зовсім приємних маніпуляцій на неї чекають розваги.