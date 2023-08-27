Згодом на білому одязі можуть з’являтися жовті плями. Іноді ми це помічаємо, дістаючи чистий одяг із шафи. Причин їхньої появи кілька. Проте впоратися з цим можна як народними засобами, так і покупними хімікатами.
Як позбутися застарілих жовтих плям, враховуючи навіть тканину, з якої виготовлено річ, – розкажуть Факти Life.
Чому на одязі згодом з’являються жовті плями:
- Нефільтрована вода для прання, в якій є домішки солей, іржі та інших речовин.
- Неправильне зберігання речей у шафі чи середовищі, де є підвищена вологість чи цвіль.
- Жирні плями, які ви погано відіпрали раніше.
- Сліди від поту або дезодоранту, які можуть окислитися, і згодом на тих місцях утворюються жовті плями.
- Неправильно підібрані засоби для прання одягу.
- Прасування одягу, яке проводилося не за правилами, зазначеними виробником.
Правила прання одягу з плямами від старості
- Речі з жовтими плямами від старості не варто прати чи полоскати у гарячій воді. Найкраща температура – кімнатна, тобто близько 18–22 градусів.
- Якщо вам довелося використовувати агресивні засоби для виведення плям на дитячому одязі, то потім ще раз виперіть речі з милом, щоб прибрати з тканини всі алергени.
- Білі речі із натуральних тканин краще сушити на сонці.
Як прати жовті плями від старості на різних видах тканин
Жовті плями на бавовні
Для речей з цього матеріалу дуже багато варіантів, які можна використовувати для виведення плям.
Перший метод:
- Три чи чотири ложки соди розведіть водою до стану каші.
- Нанесіть суміш на пляму та потріть м’якою щіткою.
- Потім варто все залишити на годину.
- Через деякий час виперіть річ у машині, дотримуючись рекомендацій виробника, зазначених на етикетці.
Другий метод:
Для цього методу можна взяти як головну активну речовину оцет або перекис водню.
- У місткість з водою, в якій ви пратимете річ, потрібно додати трохи перекису.
- Замочуємо у розчині на 30 хвилин.
- Потім прополоскайте річ і висушіть.
Якщо забруднення зовсім плачевне, то перекис можна нанести на саму пляму.
Третій метод:
- Лимонну кислоту на кінчику ножа необхідно розчинити в 1 чайній ложці гарячої води.
- Суміш наносимо на пляму та залишаємо на 15 хвилин.
- Потім річ можна випрати в машинці.
Жовті плями на вовні
Перший метод:
- Візьміть господарське мило та натріть його на тертці.
- Далі варто додати води, щоб у вас вийшла однорідна маса.
- Саме цю суміш необхідно нанести на пляму та залишити річ на кілька годин.
- Наприкінці просто випрати одяг, дотримуючись правил, зазначених на етикетці.
Другий метод:
- Вам необхідно змішати разом 10 мл нашатирю, 20 г гліцерину і 1 склянку води (приблизно 200 мл).
- Цей розчин необхідно нанести на пляму. Причому робіть це доволі щедро.
- Потім прополощіть річ у теплій воді та висушіть.
Жовті плями на шовку
- Вам необхідно приготувати розчин із трьох крапель нашатирного спирту та 10 грамів гліцерину.
- Суміш нанесіть безпосередньо на забруднене місце на 15 хвилин.
- Далі потрібно прополоскати одяг у теплій воді.