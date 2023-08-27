Згодом на білому одязі можуть з’являтися жовті плями. Іноді ми це помічаємо, дістаючи чистий одяг із шафи. Причин їхньої появи кілька. Проте впоратися з цим можна як народними засобами, так і покупними хімікатами.

Як позбутися застарілих жовтих плям, враховуючи навіть тканину, з якої виготовлено річ, – розкажуть Факти Life.

Чому на одязі згодом з’являються жовті плями:

Нефільтрована вода для прання, в якій є домішки солей, іржі та інших речовин.

Неправильне зберігання речей у шафі чи середовищі, де є підвищена вологість чи цвіль.

Жирні плями, які ви погано відіпрали раніше.

Сліди від поту або дезодоранту, які можуть окислитися, і згодом на тих місцях утворюються жовті плями.

Неправильно підібрані засоби для прання одягу.

Прасування одягу, яке проводилося не за правилами, зазначеними виробником.

Правила прання одягу з плямами від старості

Речі з жовтими плямами від старості не варто прати чи полоскати у гарячій воді. Найкраща температура – кімнатна, тобто близько 18–22 градусів.

Якщо вам довелося використовувати агресивні засоби для виведення плям на дитячому одязі, то потім ще раз виперіть речі з милом, щоб прибрати з тканини всі алергени.

Білі речі із натуральних тканин краще сушити на сонці.

Як прати жовті плями від старості на різних видах тканин

Жовті плями на бавовні

Для речей з цього матеріалу дуже багато варіантів, які можна використовувати для виведення плям.

Перший метод:

Три чи чотири ложки соди розведіть водою до стану каші. Нанесіть суміш на пляму та потріть м’якою щіткою. Потім варто все залишити на годину. Через деякий час виперіть річ у машині, дотримуючись рекомендацій виробника, зазначених на етикетці.

Другий метод:

Для цього методу можна взяти як головну активну речовину оцет або перекис водню.

У місткість з водою, в якій ви пратимете річ, потрібно додати трохи перекису.

Замочуємо у розчині на 30 хвилин.

Потім прополоскайте річ і висушіть.

Якщо забруднення зовсім плачевне, то перекис можна нанести на саму пляму.

Третій метод:

Лимонну кислоту на кінчику ножа необхідно розчинити в 1 чайній ложці гарячої води.

Суміш наносимо на пляму та залишаємо на 15 хвилин.

Потім річ можна випрати в машинці.

Жовті плями на вовні

Перший метод:

Візьміть господарське мило та натріть його на тертці. Далі варто додати води, щоб у вас вийшла однорідна маса. Саме цю суміш необхідно нанести на пляму та залишити річ на кілька годин. Наприкінці просто випрати одяг, дотримуючись правил, зазначених на етикетці.

Другий метод:

Вам необхідно змішати разом 10 мл нашатирю, 20 г гліцерину і 1 склянку води (приблизно 200 мл). Цей розчин необхідно нанести на пляму. Причому робіть це доволі щедро. Потім прополощіть річ у теплій воді та висушіть.

Жовті плями на шовку