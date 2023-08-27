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Шукайте свій метод: як позбутися застарілих жовтих плям на різних тканинах

27 Серпня 2023, 13:30
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Як позбутися застарілих жовтих плям
Джерело: Unsplash

Згодом на білому одязі можуть з’являтися жовті плями. Іноді ми це помічаємо, дістаючи чистий одяг із шафи. Причин їхньої появи кілька. Проте впоратися з цим можна як народними засобами, так і покупними хімікатами.

Як позбутися застарілих жовтих плям, враховуючи навіть тканину, з якої виготовлено річ, – розкажуть Факти Life.

Чому на одязі згодом з’являються жовті плями:

  • Нефільтрована вода для прання, в якій є домішки солей, іржі та інших речовин.
  • Неправильне зберігання речей у шафі чи середовищі, де є підвищена вологість чи цвіль.
  • Жирні плями, які ви погано відіпрали раніше.
  • Сліди від поту або дезодоранту, які можуть окислитися, і згодом на тих місцях утворюються жовті плями.
  • Неправильно підібрані засоби для прання одягу.
  • Прасування одягу, яке проводилося не за правилами, зазначеними виробником.

Правила прання одягу з плямами від старості

  • Речі з жовтими плямами від старості не варто прати чи полоскати у гарячій воді. Найкраща температура – кімнатна, тобто близько 18–22 градусів.
  • Якщо вам довелося використовувати агресивні засоби для виведення плям на дитячому одязі, то потім ще раз виперіть речі з милом, щоб прибрати з тканини всі алергени.
  • Білі речі із натуральних тканин краще сушити на сонці.
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Як прати жовті плями від старості на різних видах тканин

Жовті плями на бавовні

Для речей з цього матеріалу дуже багато варіантів, які можна використовувати для виведення плям.

Перший метод:

  1. Три чи чотири ложки соди розведіть водою до стану каші.
  2. Нанесіть суміш на пляму та потріть м’якою щіткою.
  3. Потім варто все залишити на годину.
  4. Через деякий час виперіть річ у машині, дотримуючись рекомендацій виробника, зазначених на етикетці.

Другий метод:

Для цього методу можна взяти як головну активну речовину оцет або перекис водню.

  • У місткість з водою, в якій ви пратимете річ, потрібно додати трохи перекису.
  • Замочуємо у розчині на 30 хвилин.
  • Потім прополоскайте річ і висушіть.

Якщо забруднення зовсім плачевне, то перекис можна нанести на саму пляму.

Третій метод:

  • Лимонну кислоту на кінчику ножа необхідно розчинити в 1 чайній ложці гарячої води.
  • Суміш наносимо на пляму та залишаємо на 15 хвилин.
  • Потім річ можна випрати в машинці.

Жовті плями на вовні

Перший метод:

  1. Візьміть господарське мило та натріть його на тертці.
  2. Далі варто додати води, щоб у вас вийшла однорідна маса.
  3. Саме цю суміш необхідно нанести на пляму та залишити річ на кілька годин.
  4. Наприкінці просто випрати одяг, дотримуючись правил, зазначених на етикетці.

Другий метод:

  1. Вам необхідно змішати разом 10 мл нашатирю, 20 г гліцерину і 1 склянку води (приблизно 200 мл).
  2. Цей розчин необхідно нанести на пляму. Причому робіть це доволі щедро.
  3. Потім прополощіть річ у теплій воді та висушіть.

Жовті плями на шовку

  1. Вам необхідно приготувати розчин із трьох крапель нашатирного спирту та 10 грамів гліцерину.
  2. Суміш нанесіть безпосередньо на забруднене місце на 15 хвилин.
  3. Далі потрібно прополоскати одяг у теплій воді.
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