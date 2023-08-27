Со временем на белой одежде могут появляться желтые пятна. Иногда мы это замечаем, доставая чистую одежду из шкафа. Причин их появления несколько. Однако справиться с этим можно как народными средствами, так и покупными химикатами.



Как избавится от желтых пятен на одежде из-за старости с учетом ткани, из которой изготовлена вещь, — расскажут Факты Life.



Почему на одежде со временем появляются желтые пятна:

Нефильтрованная вода для стирки, в которой есть примеси солей, ржавчины и других веществ.

Неправильное хранение вещей в шкафу или в месте, где есть повышенная влажность или плесень.

Жирные пятна, которые вы плохо отстирали ранее.

Следы от пота или дезодоранта, которые могут окислиться, и впоследствии на тех местах образуются желтые пятна.



Неправильно подобранные средства для стирки одежды.

Глажка одежды, которая проводилась не по правилам, указанным производителем.

Правила стирки одежды с пятнами от старости

Вещи с желтыми пятнами от старости не стоит стирать или полоскать в горячей воде. Лучшая температура — комнатная, то есть около 18-22 градусов. Если вам пришлось использовать агрессивные пятновыводители на детской одежде, то потом еще раз простирайте вещи с мылом, чтобы убрать из ткани все аллергены. Белые вещи из натуральных тканей лучше сушить на солнце.

Как стирать желтые пятна от старости на разных видах ткани

Желтые пятна на хлопке

Для вещей из этого материала есть очень много вариантов, которые можно использовать для выведения пятен.

Первые метод:

Три или четыре ложки соды разведите водой до состояния кашицы. Нанесите смесь на пятно и потрите мягкой щеткой. Затем стоит это все оставить на час. Спустя время постирайте вещь в машинке, придерживаясь рекомендаций производителя, указанных на этикетке.

Второй метод:

Для этого метода можно взять в качестве главного активного вещества уксус или перекись водорода.

В емкость с водой, в которой вы будете стирать вещь, нужно добавить немного перекиси. Замочите в растворе на 30 минут. Затем простирайте вещь и высушите.

Если загрязнение совсем плачевное, то перекись можно нанести на само пятно.

Третий метод:

Лимонную кислоту на кончике ножа необходимо растворить в 1 чайной ложке горячий воды. Смесь наносим на пятно и оставляем на 15 минут. Затем вещь можно постирать в машинке.

​​Желтые пятна на шерсти

Первые метод:

Возьмите хозяйственное мыло и натрите его на терке. Далее следует добавить воды, чтобы у вас получилась однородная масса. Именно эту смесь необходимо нанести на пятно и оставить на несколько часов. В конце просто постирайте одежду, придерживаясь правил, указанных на этикетке.

Второй метод:

Вам необходимо смешать вместе 10 мл нашатыря, 20 грамм глицерина и 1 стакан воды (примерно 200 мл). Этот раствор необходимо нанести на пятно. Причем делайте это довольно щедро. Затем прополоскайте вещь в теплой воде и высушите.

Желтые пятна на шелке