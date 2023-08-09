У багатьох були ситуації, коли перестаралися під час прасування або вибрали неправильну температуру, а на одязі залишилися неохайні сліди від праски. Припиняйте плакати над зіпсованою річчю, адже це можна виправити.

Факти Life розкажуть, як вивести пляму від праски, залежно від тканини вашої речі.

Загальні поради

Уважно вивчіть бирку на одязі, де зазначено найменування тканини, температурний режим тощо.

Прасувати речі варто навиворіт.

Ніжні й тонкі тканини краще прасувати через марлю.

Не забувайте регулярно чистити праску.

Під час прасування не відволікайтеся на сторонні справи: телефон, розмови, телевізор.

Перекис водню для бавовняних виробів

Щоб усунути слід від праски на бавовняному виробі, потрібно на пошкоджене місце нанести перекис водню. Просушити пляму феном. Прополоскати річ у прохолодній воді.

Врахуйте той факт, що це не підійде для чорних речей, оскільки перекис може залишати пляму.

Сіль для речей із льону

Натерти пляму від праски сіллю і полити все це лимонним соком. Дати повністю висохнути та прибрати сіль. Прополоскати річ.

Кисломолочні продукти для кольорових речей

Цей спосіб може здатися дещо дивним, але багато хто відзначає його ефективність. Проте будь-які кислоти, такі, як оцет або лимонний сік, використовувати на кольорових і чорних речах не можна.

На слід від праски нанесіть, наприклад, кефір і залиште річ на кілька годин, а краще – на всю ніч. Потім річ необхідно випрати.

Господарське мило для темних речей

Розчиніть мило у воді, зробіть піну. Змочіть марлю у мильному розчині. Через марлю ще раз пропрасуйте річ, зіпсовану раніше.

Також для цього способу можна змочити марлю у дуже міцному чорному чаї.

Сода для виробів із шовку

Спочатку потрібно розвести соду з водою до утворення кашки. Увітріть суміш у слід від праски та дайте їй підсохнути. Потім потрібно взяти делікатну щітку та прибрати соду. На фінальному етапі прополощіть річ у холодній воді.