У багатьох були ситуації, коли перестаралися під час прасування або вибрали неправильну температуру, а на одязі залишилися неохайні сліди від праски. Припиняйте плакати над зіпсованою річчю, адже це можна виправити.
Факти Life розкажуть, як вивести пляму від праски, залежно від тканини вашої речі.
Загальні поради
- Уважно вивчіть бирку на одязі, де зазначено найменування тканини, температурний режим тощо.
- Прасувати речі варто навиворіт.
- Ніжні й тонкі тканини краще прасувати через марлю.
- Не забувайте регулярно чистити праску.
- Під час прасування не відволікайтеся на сторонні справи: телефон, розмови, телевізор.
Перекис водню для бавовняних виробів
- Щоб усунути слід від праски на бавовняному виробі, потрібно на пошкоджене місце нанести перекис водню.
- Просушити пляму феном.
- Прополоскати річ у прохолодній воді.
Врахуйте той факт, що це не підійде для чорних речей, оскільки перекис може залишати пляму.
Сіль для речей із льону
- Натерти пляму від праски сіллю і полити все це лимонним соком.
- Дати повністю висохнути та прибрати сіль.
- Прополоскати річ.
Кисломолочні продукти для кольорових речей
Цей спосіб може здатися дещо дивним, але багато хто відзначає його ефективність. Проте будь-які кислоти, такі, як оцет або лимонний сік, використовувати на кольорових і чорних речах не можна.
- На слід від праски нанесіть, наприклад, кефір і залиште річ на кілька годин, а краще – на всю ніч.
- Потім річ необхідно випрати.
Господарське мило для темних речей
- Розчиніть мило у воді, зробіть піну.
- Змочіть марлю у мильному розчині.
- Через марлю ще раз пропрасуйте річ, зіпсовану раніше.
Також для цього способу можна змочити марлю у дуже міцному чорному чаї.
Сода для виробів із шовку
- Спочатку потрібно розвести соду з водою до утворення кашки.
- Увітріть суміш у слід від праски та дайте їй підсохнути.
- Потім потрібно взяти делікатну щітку та прибрати соду.
- На фінальному етапі прополощіть річ у холодній воді.