Не завжди після прання речі виблискують ідеальною чистотою – інколи на них можуть зрадливо проглядатися плями. Що робити, якщо після прання на постільній білизні залишаються плями, та чому це може трапитися – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Чому після прання залишаються плями

Сторонні речі

Причиною того, що на постільній білизні після прання є плями, є сторонні предмети. Вони могли потрапити до барабана з іншими речами, наприклад бути у кишені штанів. Це стається тоді, коли ви завантажуєте не лише постіль, а й водночас інші речі.

Тож радимо прати постільну білизну окремо від іншого одягу.

Можливо і таке, що до постільної білизні потрапила кольорова шкарпетка, яка і створила неприємність у вигляді плям. Тому перевіряйте вміст барабана перед пранням.

Несправність пральної машинки

Якщо на випраній постільній білизні після прання залишаються темні та масляні плями, то причина у несправності сальників. Вони виділяють у бак змазку, яка бруднить речі і залишає чорні плями на одязі після прання.

Довідка. Сальник – це герметичний ущільнювач, виготовлений з гуми. Він герметизує проміжки між рухомими деталями пральної машини і статичними.

У цьому разі необхідна заміна сальника або його ремонт.

Також причиною плям може бути потрапляння будь-яких сторонніх часток у клапан зливного шлангу. Щоби дізнатися, чи так це, запустіть холостий хід та перевірте воду, яка виходить із пральної машини.

Стається і таке, що машинка не псує білизну, а речі просто потрапляють у простір за баком, де механічно забруднюються.

Іржава вода

Помаранчеві та коричневі плями на постільній білизні можуть бути наслідком іржавої води.

Щоб уникнути цього, поставте на холодній магістралі фільтр. У будинках із застарілою системою водопостачання знадобляться два фільтрувальні елементи, які забезпечать грубе та тонке очищення.

Зверніть увагу, що коричневі плями можуть з’явитися не лише після прання. Можливо, поржавіла ваша сушарка, тож зверніть увагу на її стан.

Неякісний пральний порошок

Деякі порошки для білих речей містять хімічні та оптичні відбілювачі. Неправильне їх використання найчастіше і провокує появу синіх або фіолетових плям.

Плями на постільній білизні після прання: що робити

Перед тим як намагатися позбутися плям на постільній білизні, потрібно встановити їх походження.

Іржа

Якщо це коричневі плями від іржавої води, їх можна позбутися за допомогою лимонної кислоти. Беремо одну столову ложку лимонної кислоти і заливаємо її 250 мл окропу. У цей розчин опускаємо ту ділянку тканини, що забруднилася.

Але якщо постільна білизна має білий колір, то краще опустити тканину повністю, щоби не було різниці у відтінках.

Ще один засіб для виведення плям іржі на постільній білизні – перекис водню. Потрібно розкласти річ і підкласти під пляму шматок чистої тканини. Потім промокнути забруднене місце ватним диском, змоченим у 3-6% розчині перекису водню.

Також можна налити перекис на місце забруднення. А щоб посилити відбілювальний ефект, зверху насипати соди.

Через 30 хвилин або годину потрібно змити залишки соди та перекису водню й випрати річ заново.

Плями від косметики

Якщо на постільній білизні після прання залишилися відбитки туші або рум’ян, потрібно скористатися спеціальними засобами для чищення.

Білі тканини чистять нашатирем і повністю перуть. Для кольорових підійде ацетон, денатурований спирт або їхня суміш.

Плями від порошку

Сині плями від порошку можна прибрати, якщо на 30 хвилин замочити постільну білизну в теплій воді. Далі слід повторити повний цикл прання в машинці з додаванням мийного засобу для посуду. Після закінчення необхідно прополоскати виріб кілька разів.

Також з плямами від порошку добре впорається розчин щавлевої або лимонної кислоти. Чайну ложку речовини розчиніть у склянці гарячої воду, за допомогою губки або ватного диску нанесіть на забруднені ділянки, а через 15 хвилин змийте під проточною водою.

Масляна пляма

Засіб для посуду стане у пригоді, якщо постіль забруднилася від несправності сальника. Тож додайте кілька крапель до води та замочіть річ. Щоб отримати найкращий результат, попередньо на 20 хвилин нанесіть засіб на жирну пляму. І тільки потім замочіть на кілька годин.

Температура води повинна бути досить високою, оскільки жирні сліди легше вивести при високій температурі.