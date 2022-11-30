Через тривалі відключення електроенергії та пошкоджену енергосистему, в оселях українців зникає не лише світло, а й вода.
До тотального блекауту люди вже підготувались: закупили повербанки, генератори та домашні зарядні станції. А що робити, у разі тривалих відключень водопостачання?
Факти ICTV зібрали корисні лайфхаки та поради, як підготуватись до відключень води та що робити у разі її відсутності.
Що робити, коли немає води: лайфхаки
По-перше, не варто панікувати та скуповувати усі пляшки з питною водою у магазинах. Воду, так само як і світло, увімкнуть, коли зʼявиться можливість.
Душ
У моменти відключення води потрібно підтримувати власну гігієну. На допомогу прийде одноразовий душ для усього тіла. Цим лайфхаком користуються військові, спортсмени та туристи, які довго перебувають у польових умовах.
Коштує таке задоволення від 30 до 50 грн. В одній упаковці лежить одна губка та рушник, які дають змогу помитися та витертися. Крім одноразового душу вам знадобиться 50 мл будь-якої води.
Щоб прийняти душ, необхідно:
- Розкрити набір та дістати губку просочену сухим гелем.
- Налити 50 мл води на губку.
- Пожмакати губку в руці – почне виділятися піна.
- Помити губкою усе тіло та витертися рушником (змивати піну необовʼязково).
Також можна купити спеціальний душ для кемпінгу. У комплект входить шнур для підвішування, кріпильний елемент, кран та розпилювач води.
Користуватися ним дуже просто:
- Налийте всередину теплої води.
- Повісьте конструкцію.
- Прийміть душ.
У нього можна залити до 20 л води. Коштує таке задоволення від 250 грн до 500 грн.
Як помити голову
Ви можете скористатися сухим чи пінистим шампунем. Їх можна придбати у кожному косметичному магазині.
Сухий шампунь допоможе приховати недоліки та зробить волосся чистим на вигляд. Перед використанням пляшечку з шампунем необхідно потрусити:
- чистими руками розподіліть шампунь по всій довжині волосся, м’яко масажуючи шкіру голови;
- залиште засіб на волоссі на 5-10 хв;
- розчешіть пасма та зробіть зачіску.
Зробити сухий шампунь можна самостійно. Вам знадобиться:
- борошно – 100 г;
- сіль – 1 ст. л.
Просто зʼєднайте у тарілці інгредієнти та обережно нанесіть на корені волосся.
Електрична помпа
Це автоматична електрична помпа, яка працює на акумуляторі. Вона кріпиться на шийку великого бутля (19 л) з водою.
Прилад необхідно вставити в бутель, закріпити, натиснути на кнопку. Вода автоматично почне литися. Таким лайфхаком можна користуватися для миття рук, посуду чи прання невеликих речей.
В години відключення водопостачання електропомпа зможе замінити вам кран з проточною водою.
Коштує такий агрегат від 200 до 400 грн.
Як підготуватись до відключення води
Зробіть запас технічної та питної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:
- 1,5-2 літри питної води;
- 10-12 літрів для гігієни та для приготування їжі.
Тож вам варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год. Питну воду можна купити в магазині. Кілька п’ятилітрових баклажок води вам має вистачити.
Зробити технічний запас води у квартирі можна, набравши повну ванну рідини з крана або кілька великих відер та мисок.
Також закупіть необхідні речі:
- вологі та сухі серветки;
- таблетки для очищення води;
- емульсії та лосьйони;
- сухий шампунь;
- одноразовий душ;
- автоматичні помпи та крани, які працюють на батарейках чи акумуляторах.