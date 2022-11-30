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Що робити, коли вимкнули воду: корисні лайфхаки

30 Листопада 2022, 11:06
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Що робити, коли вимкнули воду: корисні лайфхаки
Джерело: Depositphotos

Через тривалі відключення електроенергії та пошкоджену енергосистему, в оселях українців зникає не лише світло, а й вода.

До тотального блекауту люди вже підготувались: закупили повербанки, генератори та домашні зарядні станції. А що робити, у разі тривалих відключень водопостачання?

Факти ICTV зібрали корисні лайфхаки та поради, як підготуватись до відключень води та що робити у разі її відсутності.

Зараз дивляться

Що робити, коли немає води: лайфхаки

По-перше, не варто панікувати та скуповувати усі пляшки з питною водою у магазинах. Воду, так само як і світло, увімкнуть, коли зʼявиться можливість.

Душ

У моменти відключення води потрібно підтримувати власну гігієну. На допомогу прийде одноразовий душ для усього тіла. Цим лайфхаком користуються військові, спортсмени та туристи, які довго перебувають у польових умовах.

Коштує таке задоволення від 30 до 50 грн. В одній упаковці лежить одна губка та рушник, які дають змогу помитися та витертися. Крім одноразового душу вам знадобиться 50 мл будь-якої води.

Щоб прийняти душ, необхідно:

  1. Розкрити набір та дістати губку просочену сухим гелем.
  2. Налити 50 мл води на губку.
  3. Пожмакати губку в руці – почне виділятися піна.
  4. Помити губкою усе тіло та витертися рушником (змивати піну необовʼязково).

Також можна купити спеціальний душ для кемпінгу. У комплект входить шнур для підвішування, кріпильний елемент, кран та розпилювач води.

Душ для кемпінгу

Користуватися ним дуже просто:

  1. Налийте всередину теплої води.
  2. Повісьте конструкцію.
  3. Прийміть душ.

У нього можна залити до 20 л води. Коштує таке задоволення від 250 грн до 500 грн.

Як помити голову

Ви можете скористатися сухим чи пінистим шампунем. Їх можна придбати у кожному косметичному магазині.

Сухий шампунь допоможе приховати недоліки та зробить волосся чистим на вигляд. Перед використанням пляшечку з шампунем необхідно потрусити:

  • чистими руками розподіліть шампунь по всій довжині волосся, м’яко масажуючи шкіру голови;
  • залиште засіб на волоссі на 5-10 хв;
  • розчешіть пасма та зробіть зачіску.

Зробити сухий шампунь можна самостійно. Вам знадобиться:

  • борошно – 100 г;
  • сіль – 1 ст. л.

Просто зʼєднайте у тарілці інгредієнти та обережно нанесіть на корені волосся.

Електрична помпа

Електрична помпа

Це автоматична електрична помпа, яка працює на акумуляторі. Вона кріпиться на шийку великого бутля (19 л) з водою.

Прилад необхідно вставити в бутель, закріпити, натиснути на кнопку. Вода автоматично почне литися. Таким лайфхаком можна користуватися для миття рук, посуду чи прання невеликих речей.

В години відключення водопостачання електропомпа зможе замінити вам кран з проточною водою.

Коштує такий агрегат від 200 до 400 грн.

Як підготуватись до відключення води

Зробіть запас технічної та питної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:

  • 1,5-2 літри питної води;
  • 10-12 літрів для гігієни та для приготування їжі.

Тож вам варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год. Питну воду можна купити в магазині. Кілька п’ятилітрових баклажок води  вам має вистачити.

Зробити технічний запас води у квартирі можна, набравши повну ванну рідини з крана або кілька великих відер та мисок.

Також закупіть необхідні речі:

  • вологі та сухі серветки;
  • таблетки для очищення води;
  • емульсії та лосьйони;
  • сухий шампунь;
  • одноразовий душ;
  • автоматичні помпи та крани, які працюють на батарейках чи акумуляторах.
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водопостачання Поради Холодна вода
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