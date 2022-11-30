Через тривалі відключення електроенергії та пошкоджену енергосистему, в оселях українців зникає не лише світло, а й вода.

До тотального блекауту люди вже підготувались: закупили повербанки, генератори та домашні зарядні станції. А що робити, у разі тривалих відключень водопостачання?

Факти ICTV зібрали корисні лайфхаки та поради, як підготуватись до відключень води та що робити у разі її відсутності.

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Що робити, коли немає води: лайфхаки

По-перше, не варто панікувати та скуповувати усі пляшки з питною водою у магазинах. Воду, так само як і світло, увімкнуть, коли зʼявиться можливість.

Душ

У моменти відключення води потрібно підтримувати власну гігієну. На допомогу прийде одноразовий душ для усього тіла. Цим лайфхаком користуються військові, спортсмени та туристи, які довго перебувають у польових умовах.

Коштує таке задоволення від 30 до 50 грн. В одній упаковці лежить одна губка та рушник, які дають змогу помитися та витертися. Крім одноразового душу вам знадобиться 50 мл будь-якої води.

Щоб прийняти душ, необхідно:

Розкрити набір та дістати губку просочену сухим гелем. Налити 50 мл води на губку. Пожмакати губку в руці – почне виділятися піна. Помити губкою усе тіло та витертися рушником (змивати піну необовʼязково).

Також можна купити спеціальний душ для кемпінгу. У комплект входить шнур для підвішування, кріпильний елемент, кран та розпилювач води.

Користуватися ним дуже просто:

Налийте всередину теплої води. Повісьте конструкцію. Прийміть душ.

У нього можна залити до 20 л води. Коштує таке задоволення від 250 грн до 500 грн.

Як помити голову

Ви можете скористатися сухим чи пінистим шампунем. Їх можна придбати у кожному косметичному магазині.

Сухий шампунь допоможе приховати недоліки та зробить волосся чистим на вигляд. Перед використанням пляшечку з шампунем необхідно потрусити:

чистими руками розподіліть шампунь по всій довжині волосся, м’яко масажуючи шкіру голови;

залиште засіб на волоссі на 5-10 хв;

розчешіть пасма та зробіть зачіску.

Зробити сухий шампунь можна самостійно. Вам знадобиться:

борошно – 100 г;

сіль – 1 ст. л.

Просто зʼєднайте у тарілці інгредієнти та обережно нанесіть на корені волосся.

Електрична помпа

Це автоматична електрична помпа, яка працює на акумуляторі. Вона кріпиться на шийку великого бутля (19 л) з водою.

Прилад необхідно вставити в бутель, закріпити, натиснути на кнопку. Вода автоматично почне литися. Таким лайфхаком можна користуватися для миття рук, посуду чи прання невеликих речей.

В години відключення водопостачання електропомпа зможе замінити вам кран з проточною водою.

Коштує такий агрегат від 200 до 400 грн.

Як підготуватись до відключення води

Зробіть запас технічної та питної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:

1,5-2 літри питної води;

питної води; 10-12 літрів для гігієни та для приготування їжі.