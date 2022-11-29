Тривалі відключення електроенергії змушують українців ставати більш винахідливими. В мережі можна знайти безліч лайфхаків та порад про те, як зарядити телефон без повербанку та світла, як підключити лампочку чи зробити вічну свічку з підручних матеріалів.

Зарядити телефон за допомогою автомобільного акумулятора – ще один цікавий лайфхак, який допоможе українцям завжди залишатися на звʼязку навіть у години тотального блекауту.

Як зарядити мобільний телефон від автомобільного акумулятора та що для цього знадобиться – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як заряджати телефон від автомобільного акумулятора? Відповідь одна - дуже обережно. Смартфони дуже примхливі пристрої. Їх заряджання розраховане виключно для розетки. Крім того, варто користуватися лише оригінальним кабелем. Заряджання телефона від акумуляторів, повербанків чи саморобних пристроїв дуже шкодить батареї смартфона. Якщо регулярно практикувати такі способи, ваш пристрій не буде тримати заряд взагалі. Крім того, під час зарядки від автоакумулятора є загроза пошкодити смартфон струмом непідхожих параметрів. Користуватися таким способом зарядки потрібно дуже акуратно, лише в критичних ситуаціях та нетривалий час.

Що знадобиться для заряджання? Існує кілька способів зарядити смартфон від автомобільного акумулятора: автомобільних лампочок та адаптера підкурювача (для авто). Для першого способу вам знадобиться: дві автомобільні лампочки - напругою 12V, потужністю 21W;

електричний дріт - до 1 м;

кабель для заряджання смартфона;

автомобільний стартерний акумулятор (напруга на клемах має бути не менша за 12V);

ізоляційна стрічка (скотч або пластир). Для другого варіанта: адаптер підкурювача для зарядки через авто;

автомобільний стартерний акумулятор;

два проводи;

кабель для заряджання смартфона.

Спосіб №1. Заряджання за допомогою автомобільних лампочок Для заряджання телефона від акумулятора потрібно знизити напругу батареї до 5V. Така напруга необхідна звичайному смартфону. В автоакумуляторі ця напруга становить 12V. Вам потрібно зробити електросхему. Головними елементами в ній будуть дві послідовно-паралельно підʼєднані лампочки (це допоможе знизити напругу до 5В). Підʼєднайте дроти до центрального контакту лампочок. Щоби закріпити дроти, використовуйте ізольовану стрічку чи скотч. Дроти, які йдуть від підʼєднаних лампочок, закріпіть на клемах автомобільного акумулятора. Відріжте від кабелю зарядки смартфона частину, яка підʼєднується до розетки (у вас має вийти оголені проводки). Тепер підключіть проводи, які йдуть від лампочок до дротів кабелю зарядки. Тут головне не переплутати полярність на розрізаному кабелі телефона. Плюс зазвичай це червоний кабель, Мінус - чорний. Вставте інший бік кабелю зарядки у телефон. Якщо ви все правильно зробили, смартфон почне заряджатися.