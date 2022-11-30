Из-за длительных отключений электроэнергии и поврежденной энергосистемы, в домах украинцев исчезает не только свет, но и вода.

К тотальному блэкауту люди уже подготовились: закупили пауэрбанки, генераторы и домашние зарядные станции. А что делать в случае длительных отключений водоснабжения?

Факты ICTV собрали полезные лайфхаки и советы, как подготовиться к отключениям воды и что делать в случае ее отсутствия.

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Что делать, когда нет воды: лайфхаки

Во-первых, не стоит паниковать и скупать все бутылки с питьевой водой в магазинах. Воду, как и свет, включат, когда появится возможность.

Душ

В моменты отключения воды нужно поддерживать собственную гигиену. На помощь придет одноразовый душ для всего тела. Этим лайфхаком пользуются военные, спортсмены и туристы, которые долго находятся в полевых условиях.

Стоит такое удовольствие от 30 до 50 грн. В одной упаковке находится одна губка и полотенце, что позволяет помыться и вытереться. Кроме одноразового душа вам понадобится 50 мл любой воды.

Чтобы принять душ, необходимо:

Раскрыть набор и достать губку, пропитанную сухим гелем. Налить 50 мл воды на губку. Сжать губку в руке несколько раз — начнет выделяться пена. Помыть губкой все тело и вытереть полотенцем (смывать пену необязательно).

Также можно купить специальный душ для кемпинга. В комплект входит шнур для подвешивания, крепежный элемент, кран и распылитель воды.

Пользоваться им очень просто:

Налейте внутрь теплой воды. Повесьте конструкцию. Примите душ.

В него можно залить до 20 л воды. Стоит такое удовольствие от 250 грн до 500 грн.

Как помыть голову

Вы можете использовать сухой или пенистый шампунь. Их можно приобрести в каждом косметическом магазине.

Сухой шампунь поможет скрыть недостатки и сделает волосы чистыми на вид. Перед использованием бутылочку с шампунем необходимо потрусить:

чистыми руками распределите шампунь по всей длине волос, мягко массируя кожу головы;

оставьте средство на волосах на 5-10 мин;

расчешите пряди и сделайте прическу.

Сделать сухой шампунь можно самостоятельно. Вам понадобится:

мука — 100 г;

соль — 1 ст. л.

Просто соедините в тарелке ингредиенты и осторожно нанесите на корни волос.

Электрическая помпа

Это автоматическая электрическая помпа, которая работает на аккумуляторе. Она крепится на горлышко большой бутыли (19 л) с водой.

Прибор необходимо вставить в бутыль, закрепить, нажать на кнопку. Вода автоматически начнет литься. Таким лайфхаком можно пользоваться для мытья рук, посуды или стирки небольших вещей.

В часы отключения водоснабжения электропомпа сможет заменить вам кран с проточной водой.

Стоит такой агрегат от 200 до 400 грн.

Как подготовиться к отключению воды

Сделайте запас технической и питьевой воды. Одному взрослому человеку нужно на сутки:

1,5-2 литра питьевой воды;

литра питьевой воды; 10-12 литров для гигиены и для приготовления пищи.

Поэтому вам стоит приготовить запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа. Питьевую воду можно купить в магазине. Несколько пятилитровых баклажек воды вам должно хватить.

Сделать технический запас воды в квартире можно, набрав ее в ванну или в несколько больших ведер и мисок из крана.

Также закупите необходимые вещи: