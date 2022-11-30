Из-за длительных отключений электроэнергии и поврежденной энергосистемы, в домах украинцев исчезает не только свет, но и вода.
К тотальному блэкауту люди уже подготовились: закупили пауэрбанки, генераторы и домашние зарядные станции. А что делать в случае длительных отключений водоснабжения?
Факты ICTV собрали полезные лайфхаки и советы, как подготовиться к отключениям воды и что делать в случае ее отсутствия.
Что делать, когда нет воды: лайфхаки
Во-первых, не стоит паниковать и скупать все бутылки с питьевой водой в магазинах. Воду, как и свет, включат, когда появится возможность.
Душ
В моменты отключения воды нужно поддерживать собственную гигиену. На помощь придет одноразовый душ для всего тела. Этим лайфхаком пользуются военные, спортсмены и туристы, которые долго находятся в полевых условиях.
Стоит такое удовольствие от 30 до 50 грн. В одной упаковке находится одна губка и полотенце, что позволяет помыться и вытереться. Кроме одноразового душа вам понадобится 50 мл любой воды.
Чтобы принять душ, необходимо:
- Раскрыть набор и достать губку, пропитанную сухим гелем.
- Налить 50 мл воды на губку.
- Сжать губку в руке несколько раз — начнет выделяться пена.
- Помыть губкой все тело и вытереть полотенцем (смывать пену необязательно).
Также можно купить специальный душ для кемпинга. В комплект входит шнур для подвешивания, крепежный элемент, кран и распылитель воды.
Пользоваться им очень просто:
- Налейте внутрь теплой воды.
- Повесьте конструкцию.
- Примите душ.
В него можно залить до 20 л воды. Стоит такое удовольствие от 250 грн до 500 грн.
Как помыть голову
Вы можете использовать сухой или пенистый шампунь. Их можно приобрести в каждом косметическом магазине.
Сухой шампунь поможет скрыть недостатки и сделает волосы чистыми на вид. Перед использованием бутылочку с шампунем необходимо потрусить:
- чистыми руками распределите шампунь по всей длине волос, мягко массируя кожу головы;
- оставьте средство на волосах на 5-10 мин;
- расчешите пряди и сделайте прическу.
Сделать сухой шампунь можно самостоятельно. Вам понадобится:
- мука — 100 г;
- соль — 1 ст. л.
Просто соедините в тарелке ингредиенты и осторожно нанесите на корни волос.
Электрическая помпа
Это автоматическая электрическая помпа, которая работает на аккумуляторе. Она крепится на горлышко большой бутыли (19 л) с водой.
Прибор необходимо вставить в бутыль, закрепить, нажать на кнопку. Вода автоматически начнет литься. Таким лайфхаком можно пользоваться для мытья рук, посуды или стирки небольших вещей.
В часы отключения водоснабжения электропомпа сможет заменить вам кран с проточной водой.
Стоит такой агрегат от 200 до 400 грн.
Как подготовиться к отключению воды
Сделайте запас технической и питьевой воды. Одному взрослому человеку нужно на сутки:
- 1,5-2 литра питьевой воды;
- 10-12 литров для гигиены и для приготовления пищи.
Поэтому вам стоит приготовить запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа. Питьевую воду можно купить в магазине. Несколько пятилитровых баклажек воды вам должно хватить.
Сделать технический запас воды в квартире можно, набрав ее в ванну или в несколько больших ведер и мисок из крана.
Также закупите необходимые вещи:
- влажные и сухие салфетки;
- таблетки для очистки воды;
- эмульсии и лосьоны;
- сухой шампунь;
- одноразовый душ;
- автоматические помпы и краны, которые работают на батарейках или аккумуляторах.