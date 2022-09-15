Українців вже неодноразово попереджали, що цьогорічна зима буде важкою, тому варто як слід підготуватися.

Ворог системно здійснює ракетні удари по критичній інфраструктурі, тому варто бути готовими до можливих відключень води, світла чи газу.

Як зробити запас технічної та питної води у квартирі та приватному будинку – дивіться далі в матеріалі.

Першочергово, варто розрахувати запас для використання вдома відповідно до кількості членів вашої родини . Одній дорослій людині потрібно на добу:

Тож вам варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год.

Оскільки з часом питна вода стає непридатною для вживання, варто також запастися засобами для додаткового очищення – фільтр-глечик для механічного очищення води чи таблетки для швидкого знезараження води.

Як зробити запас води у квартирі

У магазині купити кілька п’ятилітрових баклажок питної води та поставити їх у зручному місці оселі (балкон, коридор, гардеробна тощо).

Бутильована магазинна вода – найкращий варіант для тривалого зберігання. Вона розфасована за певною технологією і має довгий строк придатності, якщо зберігатиметься закупореною і не в жаркому приміщенні.

Пам’ятайте, що питної води має вистачити усім членам родини щонайменше на 72 год. Рекомендуємо на кожній баклажці написати Вода для пиття, аби не переплутати її з технічною.

Якщо не хочете купувати воду, можете набрати її з колонок (які розміщені у дворах багатоповерхівках). Пам’ятайте, що таку воду перед вживанням потрібно кип’ятити щонайменше 10 хв. Зберігайте воду у пластикових бутлях чи великих скляних банках.

Зробити технічний запас води у квартирі можна, набравши повну ванну рідини з крану. Це не дуже зручно, враховуючи, що до ванної доступ буде закритий, але помитися ви можете у тазику чи великій мисці.

Ванна вміщає у себе велику кількість води, тому для жителів квартир це найкращий спосіб запастися достатньою кількістю технічної води. Її можна буде використовувати для приготування їжі та гігієни.

Як зробити запас води у приватному будинку

Власникам приватних будинків знайти воду у разі її вимкнення легше, оскільки майже кожен господар має колодязь чи власну колонку.

Для пиття все ж варто запастися бутильованою водою з магазину. Вона краще зберігається. Проте можна й набрати кілька бутлів води з криниці. Але така рідина має обмежений термін зберігання, тому швидко псується.

Тож такий запас треба періодично, раз у три-чотири дні, замінювати. Тобто зливати воду, вимити тару і наповнити її свіжою водою. Термін заміни залежить від температури повітря у приміщенні, де вода зберігається. Чим вона вище, тим треба частіше.

Зробити технічний запас води у приватному будинку можна за допомогою: