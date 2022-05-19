Мікрохвильова піч підходить не тільки для розігріву їжі, але і для її приготування. Ми зібрали для вас найкращі ідеї того, що можна приготувати швидко у мікрохвильовій печі.

Як зварити гречку в мікрохвильовій печі

Для цього необхідна сама гречка, сіль та окріп. За бажанням після того, як гречка буде готова, можна буде додати вершкове масло.

Для того, щоб було зовсім просто, візьміть гречку, фасовану по порціях у пакетиках. Покладіть її в ємність, яка призначена для приготування в мікрохвильовій печі. Залийте гречку окропом так, щоб він її повністю покривав, і ще трохи було зверху. Поставте каструлю в мікрохвильову піч, встановіть повну потужність і час приготування 20 хвилин. Після того, як вийде час, дістаньте каструлю, висипте в ємність гречку і додайте масло.

Як готувати макарони в мікрохвильовій печі

Вам необхідно 100 грам макаронів, 200 мл окропу, сіль та рослинне масло. Також вам потрібна каструля, яка підходить для приготування в мікрохвильовій печі.

Викладіть макарони в каструлю і залийте окропом на 1 сантиметр вище. Додайте сіль та олію. Все перемішайте і поставте в мікрохвильову піч на потужність 680 Вт, час приготування 10 хвилин. Після того, як варіння закінчиться, необхідно перемішати макарони і залишити їх ще на 5 хвилин із закритими дверцятами. Злийте залишки води та додайте масло. Перемішайте та можете подавати.

Картопля по-селянськи у мікрохвильовій печі

Для цієї страви вам знадобиться картопля і спеції (можна вже готову суміш купити в магазині), 3-4 зубчики часнику, тепла вода, олія та сіль.

Добре помийте картоплю і наріжте скибочками. Додайте до неї спеції, сіль та олію. Все потрібно добре перемішати. Викладіть картоплю в посуд для приготування в мікрохвильовій печі і додайте трохи теплої води. Накрийте кришкою посуд і відправте в мікрохвильову піч. Потужність виставте 800 Вт, час приготування 10 хвилин. Якщо картопля не буде готова, залиште її готуватися ще на 3-5 хвилин. Дістаємо картоплю з мікрохвильової печі і додаємо до неї подрібнений часник. Усі перемішуємо.

Як зробити сирники в мікрохвильовій печі

Вам знадобиться: 250 г сиру, одне яйце, 2 столові ложки борошна, столова ложка цукру, дрібка солі.

Натріть сир, додайте до нього яйце, цукор, борошно та сіль. Все добре вимішайте. Сформуйте сирники і викладіть на блюдо, яке підходить для приготування в мікрохвильовій печі. Виставте потужність на 800 Вт, час приготування на 5-6 хвилин. Сирники готові.

Мафіни в мікрохвильовій печі

Підготуйте продукти: 50 мл молока, 50 мл соняшникової олії, одне яйце, 35 грамів цукру, 70 грамів борошна, 10 грамів какао, чайну ложку розпушувача. Дрібку ваніліну і чайну ложку цукрової пудри (вона знадобиться для подачі).

Змішайте в мисці цукор, ванілін і какао. Додайте до них яйце, молоко та олію. Все перемішайте до однорідного стану. Розкладіть тісто по чашках. Кожна з них має бути наповнена лише на половину. Поставте чашки в мікрохвильову піч на потужність 800 Вт, час приготування 3 хвилини. Після того, як мафіни будуть готові, присипте їх пудрою.

У мікрохвильовій печі також можна готувати курку (грудку, ніжки, стегна), тим більше, якщо у вашої моделі є функція гриль. Можна готувати заморожені овочі, варити яйця і навіть робити омлет.