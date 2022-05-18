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Як зварити яйця в мікрохвильовій печі – простий спосіб

18 Травня 2022, 13:33
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
варка яиц в микроволновке
Джерело: Unsplash

Мікрохвильова піч є практично на кожній кухні, але найчастіше її використовують тільки для розігріву їжі. Але вона підходить також для приготування різноманітних страв. У тому числі, у мікрохвильовій печі можна зварити яйця. Як це зробити – далі у матеріалі.

Для того, щоб зварити яйця в мікрохвильовій печі, вам потрібен окріп, чайна ложка солі і, власне, самі яйця. Крім того, необхідно взяти каструлю, яка буде підходити для готування в мікрохвильовій печі, як варіант вона може бути зі скла.

как варить яйца в микроволновке

  1. Дістаньте яйця з холодильника та залиште їх, щоб вони нагрілися до кімнатної температури.
  2. Закип’ятіть чайник.
  3. Розкладіть яйця, що нагрілися, на дно каструлі, вони обов’язково повинні лежати одним шаром, додайте сіль і залийте їх окропом. Щоб вони одразу не потріскалися, намагайтеся наливати воду не на самі яйця, а поряд. Але якщо яйце тріснуло, його слід замінити. Окріп повинен повністю покрити яйця.
  4. Закрийте каструлю кришкою, поставте в мікрохвильову піч на потужність в 60% і виставте час приготування 10 хвилин.
  5. Після того, як яйця будуть готові, обдайте їх холодною водою, так шкаралупа відходитиме краще.
  6. Готово.

Чому яйця можуть вибухнути в мікрохвильовій печі

Жовток розігрівається значно швидше за білок – як у сирому, так і в готовому стані. Це стає причиною вибухів. Завдяки тому, що в даному рецепті використовується окріп і солона вода, ризик вибуху яєць під час варіння зменшується.

Тому будьте обережні при приготуванні яєць у мікрохвильовій печі.

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