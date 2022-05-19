Микроволновка подходит не только для разогрева еды, но и для ее приготовления. Мы собрали для вас лучшие идеи того, что можно приготовить быстро в микроволновке.

Как сварить гречку в микроволновке

Для этого необходима сама гречка, соль и кипяток. По желанию после того, как гречка будет готова, можно будет добавить сливочное масло.

Для того, чтобы было совсем просто, возьмите гречку, фасованную по порциям в пакетиках. Положите ее в емкость, которая предназначена для приготовления в микроволновке. Залейте гречку кипятком так, чтобы она полностью ее покрывала, и еще немного было сверху. Поставьте кастрюлю в микроволновку, установите полную мощность и время приготовления 20 минут. После того, как время выйдет, достаньте кастрюлю, высыпьте в емкость гречку и добавьте масло.

Как готовить макароны в микроволновке

Вам необходимо 100 грамм макарон, 200 мл кипятка, соль и растительное масло. Также вам необходима кастрюля, которая подходит для приготовления в микроволновой печи.

Выложите макароны в кастрюлю и залейте их кипятком на 1 сантиметр выше. Добавьте соль и растительное масло. Все перемешайте и поставьте в микроволновку на мощность 680 Вт, время приготовления 10 минут. После того, как варка закончится, необходимо перемешать макароны и оставить их еще на 5 минут с закрытой дверцей. Слейте остатки воды и добавьте масло. Перемешайте и можете подавать.

Картошка по-селянски в микроволновке

Для этого блюда вам понадобиться картошка и специи (можно уже готовую смесь купить в магазине), 3-4 зубчика чеснока, теплая вода, растительное масло и соль.

Хорошо помойте картофель и нарежьте дольками. Добавьте к нему специи, соль и растительное масло. Все нужно хорошо перемешать. Выложите картошку в посуду для приготовления в микроволновке и добавьте немного теплой воды. Накройте посуду крышкой и отправьте в микроволновку. Мощность выставьте 800 Вт, время приготовления 10 минут. Если картошка будет не готова, оставьте ее готовиться еще на 3-5 минут. Достаем картошку из микроволновки и добавляем к ней измельченный чеснок. Все перемешиваем.

Как сделать сырники в микроволновке

Вам понадобиться: 250 граммов творога, одно яйцо, 2 столовые ложки муки, столовая ложка сахара, щепотка соли.

Натрите творог, добавьте к нему яйцо, сахар, муку и соль. Все хорошо вымешайте. Сформируйте сырники и выложите на блюдо, которое подходит для готовки в микроволновке. Выставьте мощность на 800 Вт, а время приготовления на 5-6 минут. Сырники готовы.

Маффины в микроволновке

Подготовьте продукты: 50 мл молока, 50 мл подсолнечного масла, одно яйцо, 35 граммов сахара, 70 граммов муки, 10 граммов какао, чайную ложку разрыхлителя. Щепотку ванилина и чайную ложку сахарной пудры (она будет нужно для подачи).

Смешайте в миске сахар, ванилин и какао. Добавьте к ним яйцо, молоко и масло. Все перемешайте до однородного состояния. Разложите тесто по чашкам. Каждая из них должна быть наполнена только на половину. Поставьте чашки в микроволновку на мощность 800 Вт, время приготовления 3 минуты. После того, как маффины будут готовы, присыпьте их пудрой.

В микроволновке также можно готовить курицу (грудку, ножки, бедра), тем более, если у вашей модели имеется функция гриль. Можно готовить замороженные овощи, варить яйца и делать даже омлет.