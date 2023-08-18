Блювота у собаки – це такий собі індикатор того, що з твариною негаразди, тож варто звернутися до лікаря. Слід зауважити, це лише симптом, що може супроводжувати цілу низку проблем, які вдасться точно встановити лише після відвідин ветеринара та аналізів.

Про те, коли блювота у собаки повинна викликати занепокоєння, а також, які препарати можна давати тварині самостійно, Факти Life розбиралися з ветеринарним хірургом, ортопедом, неврологом з клініки Eurovet у Львові Миколою Рязанцевим.

Що дати собаці від блювання у домашніх умовах

Блювота у собаки – це ознака того, що в її організмі відбувається щось патологічне. Тварина захворіла, тож її варто відвезти до лікарні. Проте в умовах наших реалій іноді люди фізично не можуть доїхати до ветклініки.

Важливо запам’ятати, що перераховані препарати лише знімають симптоми і не є прямим лікуванням, адже без кваліфікованої діагностики неможливо встановити першопричину захворювання! Потрібно чітко дотримуватися дозування та знати вагу своєї собаки. Інакше ви просто нашкодите тваринці.

– Я зараз роблю неправильно, і це не варто брати за догму, але у звичайній аптеці можна придбати препарат Метоклопрамід, – розповідає ветеринар.

За його словами, цей препарат є уколах і таблетках. Якщо тваринка до 5 кілограмів, варто дати четвертинку пігулки. Собакам до 10 кілограмів можна дати максимум половинку таблетки.

– Проте, коли ми даємо Метоклопрамід, то ризикуємо певними речами. Насамперед ми “змазуємо” картину для лікаря. До того ж, можна спричинити інвагінацію (непрохідність кишківника), – наголошує ветеринар.

Лікар каже, що є протигастритні препарати, які мають обволікаючу дію. Зокрема, йдеться про Альмагель. Дозування тваринам до 5 кілограмів – 1 мл, собакам до 10 – 2 мл, і так далі.

Та все одно, перед тим як давати будь-які ліки, краще проконсультуватися з лікарем. Нині більшість клінік надає консультації по телефону чи інтернету.

Також ветеринар рекомендує змалку привчати собак до того, що іноді ви можете робити щось проти їхньої волі. Йдеться і про неприємні суспензії, й таблетки, та багато іншого.