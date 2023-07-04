Бувають випадки, коли котики занедужають, а власники, нервуючись, починають напихати бідних тварин першими можливими ліками, знайденими на просторах інтернету. Проте це категорично неправильно, адже блювота – це не діагноз, а лише симптом, який може випливати з цілої низки діагнозів. Тому залиште діагностику лікарю.

Варто лише зауважити, що блювота у кота може бути і природним процесом, тому не впадайте одразу в паніку.

Про причини блювоти у котиків і те, чи варто давати тварині активоване вугілля, Факти Life розбиралися з лікарем ветеринарної медицини Андрієм Пінчуком.



Що робити, якщо кішку нудить і вона нічого не їсть

Насамперед варто відкинути природні причини нудоти у кота. Це є нормою і не викликає значного занепокоєння.

Кіт накинувся на їжу, проковтуючи великі шматки.

Переїдання. Хоча ветеринар зазначає, що ця проблема для котів – велика рідкість.

Кіт очищує свій організм від грудок шерсті.

Кота загойдало під час їзди у транспорті.

Вагітність. На третьому тижні кішку може нудити через зміну гормонального фону.

Також, якщо ви помітили, що у вашого кота нудота, то варто прибрати їжу та простежити, щоб у нього завжди була вода, бо тварина може потерпати від зневоднення.

Стежте за котиком, якщо тварина вирвала один раз, а потім поводиться як зазвичай, то причин для паніки немає. Проте, якщо ви помітили, що тварина блює понад 3 рази на день – звертайтеся до ветеринара.

Види блювання у кота та його причини

– Блювання – це процес викидання їжі або рідини зі шлунку через рот. Це може бути симптомом різних захворювань і мати різні причини, – переконує ветеринар.

Причини блювоти у кота:

переїдання або швидке харчування;

поїдання неїстівних продуктів, або предметів (трава, волосся, шерсть, нитки тощо);

інфекційні захворювання (панлейкопенія котів, кальцивіроз, інфекційний перитоніт тощо);

паразитарні захворювання (гельмінтози);

отруєння та хронічні захворювання ШКТ (гастрит, панкреатит, гастропатії різного генезу);

алергії. Коти можуть мати алергічну реакцію на деякі види їжі, що може спричиняти блювання.

стрес може мати вплив на травлення і спричиняти блювання.

Якщо вашого кота нудить, то зверніть увагу на забарвлення блювоти, бо ця інформація може знадобитися лікарю для діагностики.

Жовта або зелена рідина у блювоті кота може свідчити про наявність у ній жовчі. Якщо таке стається у котика рідко, або на голодний шлунок, то не варто хвилюватися. Проте якщо така блювота регулярна, має зелене забарвлення, то варто звернутися до лікаря, бо це може сигналізувати про проблеми з внутрішніми органами.

Коричнева або аж чорна блювота у кота, яка може нагадувати кавову гущу, це кров, отже, вашому улюбленцю загрожує небезпека. З таким симптомом варто якомога швидше звернутися до ветеринара.

Біла піна, якщо це ще й на голодний шлунок, не повинна викликати занепокоєння. Проте, якщо дегельмінтизацію ви не робили, то марш до лікаря, бо причина може бути й у цьому.

Блювота з кров’ю може сигналізувати про поранення стравоходу. Це вкрай небезпечно для вашого улюбленця.

Які ліки можна дати коту при блюванні

На просторах зоологічних маркетплейсів вам запропонують безліч препаратів для блювоти для кота, починаючи від копійчаного Атоксилу. Проте неконтрольований прийом ліків може дуже нашкодити тварині, особливо, якщо прогадати з дозуванням.

Нині клініки пропонують не лише відвідини лікаря на місці, а й виїзди спеціаліста додому та консультацію телефоном.

Чи можна дати коту активоване вугілля при блюванні

За словами ветеринара Андрія Пінчука, цей засіб – звичайний абсорбент, який у більшості випадків буде просто неефективним. Ба більше, дати його коту, якого вже нудить, вкрай складно.