Рвота у собаки – некий индикатор того, что с животным не все в порядке и стоит обратиться к врачу. Следует заметить, что это лишь симптом, который может сопровождать целый ряд проблем. Точный диагноз удастся точно установить после посещения ветеринара и анализов.

О том, когда рвота у собаки должна вызывать беспокойство, а также, какие препараты можно давать животному самостоятельно, Факты Life разбирались с ветеринарным хирургом, ортопедом, неврологом из клиники Eurovet во Львове Николаем Рязанцевым.

Что дать собаке от рвоты в домашних условиях

Рвота у собаки – это признак того, что в ее организме происходит нечто патологическое. Животное заболело и его следует отвезти в больницу. Однако в условиях наших реалий иногда люди физически не могут доехать до ветклиники.

Важно запомнить, что перечисленные препараты только снимают симптомы и не являются прямым лечением, ведь без квалифицированной диагностики невозможно установить первопричину заболевания! Нужно четко соблюдать дозировку и знать вес своей собаки. Иначе вы просто навредите животному.

– Я сейчас поступаю неправильно, и это не стоит брать за догму, но в обычной аптеке можно приобрести препарат Метоклопрамид, – рассказывает ветеринар.

По его словам, этот препарат есть уколах и таблетках. Если животное до 5 килограммов, то следует дать четвертинку таблетки. Собакам до 10 кг можно дать максимум половинку таблетки.

— Однако когда мы даем Метоклопрамид, то мы рискуем определенными вещами. В первую очередь мы “смазываем” картину для врача. Второе – можно вызвать инвагинацию (непроходимость кишечника), – отмечает ветеринар.

Врач говорит, что есть противогастритные препараты, обладающие обволакивающим действием. В частности, речь идет об Альмагеле. Дозировка животным до 5 килограммов – 1 мл, собакам до 10 – 2 мл, и так далее.

Все равно, перед тем как давать любое лекарство, лучше проконсультироваться с врачом. Сейчас большинство клиник предоставляет консультации по телефону или интернету.

Также ветеринар рекомендует с первых дней приучать собак к тому, что иногда вы можете делать что-то против их воли. Речь идет и о неприятных суспензиях, и таблетках, и прочем.